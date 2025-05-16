У жінок рівень фізичної активності є більш стабільним, ніж у чоловіків – дослідження

Фізична активність жінок – більш передбачувана та стабільна в часі, ніж у чоловіків

Жінки значно менше представлені в наукових дослідженнях, пов’язаних зі спортом, фітнесом чи фізичним здоров’ям. Їх часто виключають через переконання, що менструальні цикли роблять дані надто змінними.

Але нове дослідження вчених з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго та Нью-Йоркського міського університету, опубліковане в науковому виданні Journal of Medical Internet Research, довело зворотне.

"Фізична активність жінок – більш передбачувана та стабільна в часі, ніж у чоловіків", – цитує вчених MedicalXpress.

У дослідженні брали участь 596 людей (жінок і чоловіків було порівну) віком від 20 до 79 років. Дослідники використали дані фітнес-кільця Oura, яке щохвилини фіксує показники руху, сну та температури тіла.

Учасники носили пристрій безперервно протягом 206 днів.

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Аналіз показав, що:

жіночі показники фізичної активності менш варіативні (схильні до різких змін), ніж у чоловіків;

менструальні цикли не впливають на стабільність активності;

у деяких чоловіків активність різко зростає у вихідні, у деяких жінок – знижується, але в цілому зміни незначні;

літні люди (обох статей) мають найбільш передбачувані рівні активності.

"Наш аналіз не підтверджує ідеї, що стать, вік або наявність менструального циклу повинні бути підставою для виключення з досліджень фізичної активності", – зазначають автори.