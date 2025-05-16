У жінок рівень фізичної активності є більш стабільним, ніж у чоловіків – дослідження
Жінки значно менше представлені в наукових дослідженнях, пов’язаних зі спортом, фітнесом чи фізичним здоров’ям. Їх часто виключають через переконання, що менструальні цикли роблять дані надто змінними.
Але нове дослідження вчених з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго та Нью-Йоркського міського університету, опубліковане в науковому виданні Journal of Medical Internet Research, довело зворотне.
"Фізична активність жінок – більш передбачувана та стабільна в часі, ніж у чоловіків", – цитує вчених MedicalXpress.
У дослідженні брали участь 596 людей (жінок і чоловіків було порівну) віком від 20 до 79 років. Дослідники використали дані фітнес-кільця Oura, яке щохвилини фіксує показники руху, сну та температури тіла.
Учасники носили пристрій безперервно протягом 206 днів.
Аналіз показав, що:
- жіночі показники фізичної активності менш варіативні (схильні до різких змін), ніж у чоловіків;
- менструальні цикли не впливають на стабільність активності;
- у деяких чоловіків активність різко зростає у вихідні, у деяких жінок – знижується, але в цілому зміни незначні;
- літні люди (обох статей) мають найбільш передбачувані рівні активності.
"Наш аналіз не підтверджує ідеї, що стать, вік або наявність менструального циклу повинні бути підставою для виключення з досліджень фізичної активності", – зазначають автори.