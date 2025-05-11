Вчені виявили, що спорт може погіршувати нічний сон: що варто знати

Фізичні заняття протягом приблизно чотирьох годин перед сном погіршують засинання та скорочують час нічого відпочинку орієнтовано на 43 хвилини.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Nature, пише The New York Times.

Зв’язок між фізичними вправами та сном протягом десятиліть спантеличував дослідників. Багато робіт показували, що активні люди сплять кращі, ніж ті, хто веде малорухливий спосіб життя.

Деякі роботи виявляли, що ранкові тренування покращують сон, а заняття спортом ввечері – ні. Водночас вчені робили висновок, що будь-який рух у будь-який час доби допомагає людям засинати раніше.

Однак більшість цих досліджень були невеликими, часто за участі менше ніж 20 добровольців, а висновки спиратися на спогади людей про те, коли і як вони тренувалися та спали.

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У новому дослідженні вчені зібрали розгорнуту інформацію про час та інтенсивність занять спортом та якості сну на основі серцевого ритму 15 тисяч активних чоловіків і жінок. Крім того, вони порівнювали ці дані з картами сну учасників.

Науковці виявили, що фізична активність за найближчі чотири години може викликати складнощі із засинанням і скоротити час сну на 43 хвилини.

Негативний ефект на нічний відпочинок був найбільш вираженим, якщо тренування були тривалими та/або інтенсивними. Однак майже будь-який спорт пізно ввечері вплинув на те, як добре спали учасники дослідження.

Якщо людин пробігали півмарафон або брали участь у захопливій грі у футбол ввечері за дві години до сну, то їм потрібно було в середньому додаткових 36 годин, щоб заснути.

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При цьому спорт за годину-дві після звичайного часу сну змушував людей засинати додаткові 80 хвилин.

Вчені виявили, що учасники дослідження також менше спали загалом після важких вечірніх тренувань, а якість відпочинку погіршувалася – вони мали часті пробудження та крутилися з боку на бік.

Автори дослідження припускають, що для сну шкідливим було те, що під час засинання люди були досі фізіологічно збуджені. Зокрема дані їхніх трекерів показували підвищений пульс навіть через кілька годин після інтенсивних тренувань.

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За словами керівника роботи з Університету Монаша (Австралія) Джоша Леота, після пізніх тренувань ввечері можна спробувати медитацію, легку йогу або інші методи релаксації, аби заспокоїти своє тіло. Однак найкраще – намагатися не займатися спортом пізно ввечері.

"Ми точно не відмовляємо від фізичних вправ. Для переважної більшості людей будь-який спорт краще, ніж його відсутність. Ми рекомендуємо спробувати закінчити такі заняття якомога раніше або обирати легші тренування", – пояснив науковець.

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