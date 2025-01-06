ЦГЗ: В Україні 13 людей захворіли на вірус, що шириться Китаєм, але ситуація "рутинна"

У ЦГЗ запевняють, що метапневмовірус є традиційним для України

За даними Центру громадського здоров’я, протягом епідемічного сезону в Україні 13 людей захворіли на метапневмовірус, спалах якого зараз фіксують у Китаї.

Однак ситуація є рутинною і контрольованою, запевняють в установі.

Метапневмовірус людини (HMPV) – це вірус, який зазвичай викликає симптоми, схожі на застуду. Він може бути причиною інфекції верхніх та нижніх дихальних шляхів, зокрема пневмонії, загострення астми або погіршення хронічного обструктивного захворювання легень.

HMPV частіше діагностують взимку та ранньою весною.

Наразі спалах метапневмовірусу фіксують у Китаї, особливо там зросла кількість захворювань серед дітей.

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Водночас у ЦГЗ кажуть, що це – "традиційний" вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. А ситуація із захворюваністю є "рутинною і повністю контрольованою".

Згідно зі звітом, який ЦГЗ надав "УП. Життя", протягом епідеміологічного сезону 2024/2025 року виявили 13 випадків захворювання серед українців. 2 з них – протягом 23-29 грудня.

HMPV передається через:

кашель і чхання;

рукостискання, обійми та поцілунки;

поверхні та предмети, як-от телефони, дверні ручки, клавіатури чи іграшки.

Симптоми метапневмовірусу подібні до застуди та легких випадків грипу:

нежить;

кашель;

температура.

Також можуть додатися біль у горлі, хрипи та задишка.

У ЦГЗ запевняють, що метапневмовірус зазвичай протікає значно легше, ніж грип, та рідко викликає ускладнення.

Вищий ризик тяжкого перебігу хвороби мають маленькі діти, дорослі віком 65+ років і люди з ослабленою імунною системою.

Серед можливих ускладнень від HMPV:

бронхіоліт;

бронхіт;

пневмонія;

загострення астми або ХОЗЛ;

запалення вуха.

Спеціального захисту від метапневмовірусу не існує. Варто дотримуватися загальновідомих заходів профілактики:

регулярно мити руки з милом;

уникати контактів із хворими людьми;

дотримуватися "етикету кашлю" (прикривати рот серветкою чи згином ліктя);

періодично провітрювати приміщення.

Нагадаємо, у 2023 році вчені почали роботу над вакциною проти метапневмовірусу.