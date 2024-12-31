ВООЗ вимагає у Китаю поділитися даними про походження COVID-19

За даними ВООЗ, у світі через COVID-19 померли понад сім мільйонів людей

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала владу Китаю поділитися інформацією про походження COVID-19. У Пекіні заявили, що "нічого не приховували".

Відповідну заяву ВООЗ опублікувала на своєму сайті, пише The Guardian.

Там додали, що відразу після інформації від влади Китаю про випадки "вірусної пневмонії" ВООЗ активували системи екстреної допомоги.

"Весь цей час ми збирали експертів і міністерств охорони здоров’я з усього світу, накопичували та аналізували дані та ділилися тим, що дізналися та значенням для людей", – написали у ВООЗ.

Там додали, що закликають Китай поділитися даними, які допоможуть зрозуміти походження COVID-19. Необхідність надати інформацію ВООЗ назвала "моральним та науковим імперативом".

РЕКЛАМА:

За даними організації, від 2021 року коронавірусна хвороба стала причиною смерті понад семи мільйонів людей, завдала шкоди економікам та системам охорони здоров'я по всьому світу.

"Без прозорості, обміну інформацією та співпраці між країнами світ не зможе належним чином запобігти майбутнім епідеміям і пандеміям і підготуватися до них", – заявили у ВООЗ.

Влада Китаю різко відреагувала на заяви організації, заявивши, що вже поділилися наявними даними про захворювання. У Пекіні додали, що "нічого не приховували".

"П’ять років тому Китай негайно поділився інформацією про епідемію та послідовністю вірусних генів із ВООЗ та міжнародним співтовариством.

Нічого не приховуючи, ми поділилися нашим досвідом профілактики, контролю та лікування, роблячи величезний внесок у роботу міжнародного співтовариства з боротьби з пандемією", – заявила речниця Міністерства зовнішніх справ КНР Мао Нін.

Раніше в грудні 2024 року генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Брейесус розповів, що немає однозначної відповіді на те, чи світ буде краще підготовленим до наступної пандемії, ніж до поширення COVID-19.

"Відповідь і так, і ні. Якби наступна пандемія виникла сьогодні, світ усе ще мав би ті ж слабкості і вразливості, завдяки яким COVID-19 мав стійкість п’ять років тому.

Але світ також засвоїв багато болісних уроків, яких навчила нас пандемія, і зробив значні кроки для зміцнення свого захисту від майбутніх епідемій і пандемій", - повідомив очільник ВООЗ під час пресконференції.

Нагадаємо, в березні 2023 року Федеральне бюро розслідувань США заявило про те, що пандемія COVID-19 могла поширитися через витік із лабораторії в Ухані (Китай).

Того ж місяця у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали Китай оприлюднити дані про походження COVID-19.

Незадовго після того вчені з Китайського центру контролю та профілактики захворювань оприлюднили дані про дослідження на ринку в Ухані.

Тоді науковці стверджували, що виявили вірус COVID-19 в зразках довкілля, але не тварин. Китайські дослідники додали, що збудник захворювання залишається невизначеним.

Згодом американське видання The New York Times заявило, що влада Китаю нібито вилучала дані досліджень та наукових публікацій, в яких йшлося про початок пандемії COVID-19.

У вересні 2023 року директор ВООЗ вкотре закликав Пекін надати більше інформації про природу COVID-19.

В останніх дослідженнях вчені знаходять докази того, що вірус SARS-CoV2, ймовірно, поширився від інфікованих тварин до людей на ринку "Хуанань" (Китай).