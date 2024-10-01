Очільники "Медзакупівель" та Мінветеранів тепер у МОЗ: що відомо про нових заступників Ляшка

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко призначив двох нових заступників: гендиректора "Медзакупівель" Едема Адаманова та колишнього очільника Мінветеранів Олександра Порхуна.

Олександр Порхун буде заступником міністра з питань ветеранської політики та займатиметься питаннями ветеранської політики у сфері охорони здоровʼя, повідомив Ляшко.

"Уряд затвердив на посаді мого заступника Героя України – Олександра Порхуна. На цій посаді він займатиметься питаннями ветеранської політики у сфері охорони здоровʼя.

Знаю Олександра не один рік, маємо досвід спільної роботи, вірю, що він зробить все можливе, аби виконати поставлені задачі, а отже потреби ветеранів у медичних послугах забезпечувалися ще краще", – написав Віктор Ляшко.

Водночас Едем Адаманов відповідатиме за фінансово-економічний блок, централізовані закупівлі та інфраструктурні проєкти у МОЗ.

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"Багато колег зі сфери охорони здоров'я знають Едема завдяки його роботі у Медичних закупівлях України. Йому дійсно вдалося реалізувати чимало важливих ініціатив та запустити багато трансформаційних процесів, що суттєво покращило ефективність закупівельного процесу...

Також торік вперше заощаджені кошти не повернулися в бюджет, а були використані для дозакупівлі ліків та важливого обладнання", – розповів про колегу міністр.

Що відомо про Олександра Порхуна

Олександр Порхун став заступником глави МОЗ

Олександр Порхун – майор Збройних Сил України у відставці, ветеран російсько-української війни, захисник Донецького аеропорту. Герой України, нагороджений орденом "Золота Зірка" у 2015 році.

Олександр народився 21 січня 1987 року в Києві, вчився у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

Закінчив Львівський інститут Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного Національного університету "Львівська політехніка" та Національний університет оборони України ім. Черняховського.

Із серпня 2014 року по червень 2017-го Порхун був командиром 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї бригади, який звільнив від окупантів Степанівку, Красний Луч, Алчевськ, Сніжне, Чорнухіне, Тельманове, Старобешеве, Торез, Ясинувату, Єнакієве, Краматорськ, Красноармійськ, Шахтарськ, Слов'янськ, Ізварине, Лисичанськ, гори Карачун.

Згодом Олександр звільнився з армії за станом здоров'я і почав працювати над ветеранськими проєктами. Від 22 квітня 2020 року Порхун був першим заступником міністра у справах ветеранів України.

"Під моїм керівництвом соціальний директорат, створений з експертних груп, які відповідають за житлові програми, соціальні, а також надання статусів учасників бойових дій, виплату одноразової грошової допомоги під час отримання інвалідності або загибелі воїнів добровільних угруповань.

Також я займаюсь формуванням громадянської ідентичності та патріотичним і військово-патріотичним вихованням. Крім того, є ще меморіальні роботи", – розповідав Порхун в інтерв'ю АрміяInform.

9 лютого 2024 року, після відставки Юлії Лапутіної, Порхун став тимчасово виконувати обов'язки міністра у справах ветеранів.

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Що відомо про Едема Адаманова

Згідно з офіційною біографією на сайті Медзакупівель, Едем Адаманов навчався у Кримському економічному інституті Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та отримав ступінь магістра за спеціальністю "Міжнародна економіка".

Вивчав міжнародний бізнес на магістерській програмі у Варшавському державному університеті, а також навчався за короткостроковими та середньостроковими програмами Києво-Могилянської бізнес-школи з питань менеджменту та державного управління.

У 2012 році Адаманов розпочав свою професійну кар’єру в групі компаній UkrLandFarming, а саме в дочірній компанії "РАЙЗ", де працював закупівельником агропродукції та аналітиком.

З 2015-го по 2016 рік Едем Адаманов був першим заступником Голови Біляївської районної державної адміністрації та відповідав за фінансово-економічний блок, агропромисловий комплекс, залучення інвестицій і розвиток туризму.

Тоді ж Адаманов запровадив систему здійснення публічних закупівель на районному та місцевому рівнях через систему "Prozorro".

Після роботи в держапараті чоловік працював у приватному секторі та займав керівні посади у таких компаніях як ТОВ "ВЕСТ ДЖЕНЕРАЛ" та Центр сертифікації "Неджат Стандардс".

З 2019 року Адаманов працював у "Медичних закупівлях України" на посаді заступника генерального директора з закупівель.

У березні 2021 році він очолив державну установу "Професійні закупівлі", а вже у липні 2022 року знову повернувся в "Медзакупівлі" та пройшов шлях від заступника генерального директора з управління постачанням до гендиректора.

Адаманов очолював державне підприємство "Медичні закупівлі" України від серпня 2023 року.

"Під керівництвом Едема Адаманова відбулася трансформація МЗУ, а забезпечення країни безоплатними медичними товарами вийшло на новий рівень: лікарні почали отримувати ліки та медвироби оперативніше та ритмічніше.

Також команда МЗУ за підтримки МОЗ та профільного комітету Верховної Ради вийшла на новий рівень інституційної стійкості. Було приєднано інше державне підприємство, МЗУ створили філію Медпостачання, впровадили закупівельну систему SAP Ariba", – характеризують чиновника у Міністерстві охорони здоровʼя.

У МОЗ кажуть, що завдяки Адаманову та його команді весь процес – від заявки на закупівлю до керування договорами – вдалося оцифрувати.

Також "Медзакупівлі" вперше на централізованому рівні змогли придбати про лінійні прискорювачі для лікування онкохвороб, апарати МРТ, обладнання для судово-медичної та токсикологічної експертизи, С-арки, КТ, апарати УЗД тощо.

Нагадаємо, раніше у Міндовкілля призначили нову міністерку: "УП. Життя" розповіла, що про неї відомо.