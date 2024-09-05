Рада призначила нову міністерку захисту довкілля: що про неї відомо

Рада підтримала призначення Світлани Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

246 парламентарів проголосували "за", повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

38-річна Світлана Гринчук замінить на посаді ексміністра Руслана Стрільця, якого відправили у відставку 4 вересня.

До цього Гринчук тривалий час працювала у Міндовкілля, займалася питаннями кліматичних змін, була заступницею міністра захисту довкілля з питань євроінтеграції, а з 5 вересня 2023 року – заступницею міністра енергетики України Германа Галущенка.

Що відомо про новопризначену міністерку

Світлана Гринчук народилася 11 листопада 1985 року в Чернівецькій області. Здобула фінансово-економічну освіту Чернівецького торговельно-економічного інституту за спеціальністю "Фінанси і кредит", стала кандидатом економічних наук.

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"Пані Гринчук є експертом у сфері енергетики, зміни клімату та захисту довкілля з досвідом роботи в уряді України (Секретаріат КМУ, Міндовкілля), міжнародних фінансових інституціях (Світовий банк), міжнародних проєктах технічної допомоги (GIZ, USAID) та участі в переговорах у рамках ООН, Енергетичного Співтовариства, OECD тощо", – йдеться в офіційній біографії Гринчук на сайті Міненергетики.

Як повідомляє "Укрінформ", у 2016 році Світлана Гринчук очолила Департамент з питань зміни клімату та захисту озонового шару в Міністерстві навколишнього середовища.

Під час роботи в Міндовкілля Гринчук опікувалась ратифікацією та імплементацією Паризької кліматичної угоди; забезпеченням виконання Україною міжнародних зобов’язань за Кіотським та Монреальським протоколами.

У 2019 році Світлана обіймала посаду радниці глави уряду, займалася питаннями охорони навколишнього середовища і зміни клімату. У 2022 році – працювала заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

Пані Гринчук координувала роботу з питань зміни клімату, євроінтеграції, сталого розвитку, енергетичної ефективності та кліматичних фінансів. Працювала радником міністра фінансів та прем’єр-міністра України на громадських засадах.

З 2023 року була директоркою Офісу підтримки реформ при Міненерго, аж поки 5 вересня 2023-го її не призначили заступницею міністра енергетики (розпорядження Кабміну № 763-р).

Гринчук заміжня і виховує доньку.

Нагадаємо, 4 вересня Рада підтримала відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, який був на посаді з 14 квітня 2022 року.