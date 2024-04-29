Скільки українців нехтують вакцинацією від гепатиту B? Дані від МОЗ
Від початку 2024 року щеплення від вірусу гепатиту В отримав 61% українських дітей. Найменше вакцинували малят у віці до 1 року в Херсонській, Чернівецькій і Тернопільській областях.
Статистикою Центру громадського здоров’я щодо рівнів вакцинації дитячого населення України поділилося Міністерство охорони здоров’я.
Там зазначають, що найнижчі охоплення вакцинації дітей до року проти гепатиту В спостерігалися в таких областях:
- Херсонська (7,7%);
- Чернівецька (27,8%);
- Тернопільська (28,2%);
- Закарпатська (34%);
- Львівська (44,5%).
За 2023 рік щеплення проти вірусу отримали 66% дітей. Найменше вакцинованих було в Івано-Франківській (46,6 %), Закарпатській (47,8 %), Хмельницькій (50,8 %), Львівській (56,1 %), Вінницькій (57,4 %) областях.
Гепатит В – небезпечна для життя інфекція, викликана вірусом гепатиту В. Невиліковне захворювання стає причиною ураження печінки. Воно може мати форму гострої (короткочасної та важкої) або хронічної (тривалої) інфекції, зазначають у відомстві.
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2022 році через хвороби, спричинені гепатитом В, у світі померло близько 1,1 мільйона людей. Здебільшого йдеться про цироз печінки та гепотоцелюлярну карциному (найбільш поширений вид раку печінки), ризик яких збільшується після інфікування вірусом.
У ВООЗ зазначають, що в більшості випадків вірус передається від матері до дитини під час пологів або в ранньому дитинстві, а також через контакт із кров’ю чи іншими рідинами організму під час статевого акту, здійснення ін’єкцій чи внаслідок упливу гострих інструментів.
Одним із ефективних способі запобігання хворобі є вакцинація. Щеплення перешкоджає інфікуванню, а також розвитку хронічних наслідків у 96% випадків.
Дітям до 1 року гепатит загрожує найбільше. У цьому віці 90% випадків гепатиту В переходять у хронічну форму, і ризик летального завершення досить високий. У 20-30% людей, інфікованих гепатитом В у дитинстві, згодом розвивається цироз і рак печінки. Тому ВООЗ наголошує на важливості вакцинації проти вірусу гепатиту В якнайшвидше після народження – у перші 24 години життя.
З віком ризик знижується – хронічними стають 30-50% випадків. Зараження гепатитом у дорослому віці також небезпечне і може закінчитися смертельно через роки.
Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дитина має отримати три дози вакцини:
- перше щеплення – протягом 24 годин після народження;
- друге – у два місяці;
- третє щеплення – у шість місяців.
Якщо дитина не отримала щеплення вчасно, вакцинація проводиться за схемою "0-1-6", тобто друга вакцина вводиться через місяць після першої, третя – на шостий.
Раніше ми розповідали, про небезпеку і способи профілактики від гемофільної інфекції.