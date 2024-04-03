Які щеплення варто зробити найближчому оточенню немовляти – пояснює МОЗ

Перший крок до зміцнення імунітету новонародженого – щеплення, про які також не слід забувати і близькому оточенню маляти. Яку вакцинацію не слід оминати – повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Крім дотримання гігієни рук, ізоляції хворих та грудного вигодовування, батькам та іншим дорослим варто перевіряти та оновлювати щеплення від найбільш небезпечних для немовлят інфекційних хвороб.

"Усе це дозволить створити такий собі "кокон", який захищатиме дитину", – зазначають у міністерстві.

Серед захворювань, наявність щеплення від яких слід перевірити дорослим – кашлюк, грип, вітряна віспа, кір, менінгококова та пневмококова інфекції.

Вакцинація деяких із них здійснюється відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, інші ж варто оновлювати кожного року.

Автори платформи "Бережи себе" розповіли про ці захворювання, а також ризики, пов’язані з їхнім перебігом.

Кашлюк

Хвороба, збудником якої є бактерія Bordetella pertussis, серед симптомів має сильний та тривалий кашель, є особливо небезпечною для немовлят. Захворювання може призводити до зупинки дихання (у 68% випадків), пневмонії (у 22% випадків), судом, ушкодження головного мозку через кисневу недостатність і й навіть смерті.

Рекомендують вакцинуватися проти кашлюку не тільки членам родини, а й мамі дитини під час вагітності. Щеплення можна зробити власним коштом або у сімейного лікаря/ки.

Грип

Це гостре вірусне захворювання становить особливу небезпеку для дітей до 1 року, оскільки спричиняє ускладнення, як-от пневмонію, зневоднення, порушення функцій головного мозку, та має високу смертність.

Щеплюватись від грипу варто кожного року, зважаючи на постійні зміни у вірусі грипу. Вакцинація безоплатна для людей, що перебувають у групі ризику. Це особи віком від 60 років, діти від 6 місяців, вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, а також із професійної групи ризику – медики, вчителі, продавці тощо.

Вітряна віспа

Інфекція надзвичайно легко поширюється повітряно-крапельним шляхом і може загрожувати новонародженим пневмонією, енцефалітом (запаленням оболонок головного мозку), зневодненням та зараженням крові.

Вакцинація від вітряної віспи не включена до Національного календаря профілактичних щеплень, які є обов’язковими. Але можна щепитися, придбавши вакцину власним коштом.

Кір

Кір – вірусне захворювання, яке в окремих випадках спричиняє пневмонію, запалення оболонок мозку, сліпоту, зневоднення та сильну діарею.

Вакцинація можлива як безкоштовно у державних закладах, так і за власний рахунок.

Менінгококова інфекція

Менінгококова інфекція охоплює цілий спектр захворювань різної складності — від назофарингіту (нежить) до сепсису (зараження крові). Шлях передачі захворювання – прямий контакт. У своїй найбільш небезпечній формі хвороба протікає безсимптомно. Носій може передавати збудника людям, що входять до групи ризику, зокрема новонародженим.

Бактеріальний менінгіт у дітей протікає важко та має серйозні наслідки для здоровʼя.

Дорослі можуть придбати вакцину за власний кошт і щепитися однократно.

Пневмококова інфекція

Захворювання є найпоширенішою причиною ускладнень вірусних інфекцій у дітей. Найчастіше інфекція зустрічається в дітей віком до 2 років.

Як і менінгокок, пневмококова інфекція передається через прямий контакт та в дорослих може протікати безсимптомно.

Безоплатна вакцинація у державних закладах охорони здоров’я не передбачена.

У "Бережи себе" зазначають, що в перший час після появи дитини її імунітет забезпечує не повний захист. Необхідність вакцинації оточення спричинена і тим, щеплення здійснюють у визначений вік, від кору, наприклад, у 12 місяців. До того часу немовля позбавлене можливості отримати більш ефективний захист від інфекцій.

"Пам’ятайте: правило "краще маленьким "перехворіти" не діє. Що раніше дитина інфікується цими інфекціями, то складніше їй буде впоратись через незрілу імунну систему. Хвороба може призвести до серйозних ускладнень і наслідків для здоров’я на все життя", — зазначили в міністерстві.

Раніше ми писали про те, чому вакцини безпечніші від хвороб та як до щеплень ставляться лікарі різних спеціальностей.

Анна Коваленко, "УП. Життя"