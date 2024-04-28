Гемофільна інфекція: у МОЗ нагадали про небезпеку і способи профілактики

У 2023 році в Україні зареєстрували вісім випадків гемофільна інфекції. За три місяці 2024 року захворіло вже двоє людей.

Водночас за аналогічний період минулого року не зареєстрували жодного випадку інфікування, повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на дані Центру громадського здоров’я.

Гемофільна інфекція – гостра інфекційна хвороба, збудником якої є гемофільна паличка Haemophilus influenzae типу b (Hib-інфекція). Єдиним захистом від неї є вакцинація, яка передбачена Календарем профілактичних щеплень.

"Найчастішими клінічними формами гемофільної інфекції є менінгіт, середній отит і пневмонія. Гемофільна інфекція характеризується переважним ураженням органів дихання, центральної нервової системи та розвитком гнійних вогнищ у різних органах", – зазначають у МОЗ.

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Гемофільна пневмонія є другою за частотою серед усіх бактеріальних пневмоній у дітей, кажуть у ЦГЗ.

"Може проявлятися як у вигляді осередкової пневмонії, так і у вигляді крупозної, дуже часто (до 70%) супроводжується гнійним плевритом у дітей. Може мати затяжний перебіг. У дорослих, особливо літніх осіб, гемофільна інфекція може нашаровуватися на інші види інфекцій", – пояснюють у відомстві.

Збудник інфекції локалізується на слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів.

Вона передається повітряно-крапельним шляхом, проте у маленьких дітей шлях передачі може бути контактним. Заразитися можна лише від хворої людини.

Найчастіше на гемофільну інфекцію хворіють діти віком від 6 місяців до 4 років. Рідше – новонароджені, діти старшого віку і дорослі.

Щеплення проводять моновакцинами та комбінованими вакцинами, що містять Hib-компонент.

"Вакцинацію проводять у 2, 4 та 12 місяців. Якщо щеплення чомусь вчасно не зробили, його надолужують при першій нагоді. Для дітей до 5 років вакцина від гемофільної інфекції – безоплатна. Людям, старшим за 5 років, щеплення можуть зробити в разі високого ризику хвороби чи просто за їхнім бажанням (у цьому разі – їхнім коштом)", – додають у відомстві.

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