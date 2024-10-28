МОЗ передало функції Центральної МСЕК науково-дослідному інституту проблем інвалідності

Міністерство охорони здоров’я передало функції Центральної МСЕК Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності.

Такий наказ підписав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, повідомили в установі.

Зараз система МСЕК складається з закладів центрального та регіонального рівня.

МОЗ призначає керівника лише Центральної МСЕК, яка має організаційно-методичні функції. Регіональна вертикаль складається з 328 МСЕК – 25 обласних бюро та понад 300 центрально-міських та міжрайонних комісій. Їхніх керівників призначають обласні ради.

Нещодавно уряд ухвалив зміни, які дозволяють МОЗ покладати права та обов'язки Центральної МСЕК на підприємство, установу або організацію, що належить до сфери управління міністерства.

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Тому тепер функції Центральної МСЕК виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, що розташований у Дніпрі.

У МОЗ зазначають, що впродовж 2024 року в інституті "створювалася необхідна матеріально-технічна база, що має значно спростити процес проходження експертизи для людей".

З 1 січня 2025 року обласні, міські та міжрайонні МСЕК по всій країні припинять робити експертизу інвалідності та встановлювати втрату працездатності. Ці обов’язки передадуть кластерним та надкластерним лікарням.

Також уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК, зокрема:

створення робочої групи для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК, зокрема щодо посадовців;

розробку МОЗ та Мінцифри плану цифровізації проходження всіх етапів експертизи;

швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів, який проведе Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ;

винесення на розгляд уряду законопроєктів від МОЗ та Мінсоцполітики щодо комплексної реформи МСЕК.

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Водночас алгоритм оскарження рішень МСЕК наразі не змінився. Якщо справу направили на оскарження до Центральної МСЕК, її перенаправлять до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. Черговість розгляду збережеться.

Якщо ви вважаєте, що рішення МСЕК є необґрунтованим, його можна оскаржити. Спочатку – в досудовому порядку в комісії вищого рівня. Якщо висновок вас знову не задовольнить, потрібно звертатися до суду.

Для цього треба написати заяву до тієї ж комісії, де ви проходили експертизу, або обласної комісії. Після цього проведуть експертизу та винесуть нове рішення.

Останнє можна оскаржити, подавши заяву до Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України.

Нагадаємо, нещодавно Україну сколихнули антикорупційні скандали, пов'язані з діяльністю МСЕК.

2 жовтня СБУ затримала керівницю Миколаївського обласного МСЕК Віру Бєлякову, яка організувала схему ухилення від мобілізації. У неї вилучили понад 450 тисяч доларів і колекцію ювелірних виробів.

4 жовтня керівницю Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу викрили на зберіганні 100 тисяч доларів, фальшивих медичних документів та списків ухилянтів. Журналісти з’ясували, що 49 прокурорів області, зокрема очільник обласної прокуратури, отримали інвалідність через її комісію.

У Харкові голова МСЕК разом із 12 спільниками за 2-5 тисяч доларів видавав фіктивні довідки для ухилення від мобілізації. Під час обшуків у нього вилучили документи, техніку, понад 500 тисяч доларів, 80 тисяч євро, 1 мільйон гривень та російські рублі.

У Рівному також викрили схему ухилення від мобілізації, організовану медпрацівниками й керівницею агентства нерухомості. Під час 50 обшуків вилучили медичну документацію та 14,5 мільйона гривень у різних валютах.

22 жовтня президент Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії.