Ляшко: МОЗ шукає способи не допустити керівників МСЕК до інших адмінпосад

Міністерство охорони здоров’я розглядає правові механізми запобігання переходу керівників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які дискредитували себе, на інші адміністративні посади в системі охорони здоров’я.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час пресбрифінгу.

За його словами, часто через корупційні дії окремих осіб в системі МСЕК тягар недовіри лягає на всю медичну спільноту. Тому зараз ведеться робота над впровадженням правових механізмів для перевірки доброчесності працівників, що дозволить запобігти подальшому працевлаштуванню таких осіб на керівні посади в інші медичні заклади.

"Ми працюємо над нормативними актами, що регулюватимуть частоту перевірок і прозорість результатів. Це питання буде узгоджено з Державною регуляторною службою", – зазначив Ляшко.

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Міністр також підкреслив, що МОЗ готове розглянути можливість зробити результати таких перевірок публічними або частково публічними, аби забезпечити відкритість і довіру до процесу.

Нещодавно різними регіонами України прокотилися гучні антикорупційні скандали, пов'язані з діяльністю МСЕК.

2 жовтня СБУ викрила керівницю Миколаївського обласного МСЕК Віру Бєлякову на схемах ухилення від мобілізації. У неї знайшли понад 450 тисяч доларів і колекцію ювелірних виробів, які зберігалися за різними адресами.

4 жовтня у керівниці Хмельницького обласного МСЕК Тетяни Крупи виявили 100 тисяч доларів, фальшиві медичні документи та списки ухилянтів. Журналісти з’ясували, що 49 прокурорів Хмельниччини, включно з обласним прокурором, оформили інвалідність через Тетяну Крупу.

У Харкові голова МСЕК та його 12 спільників за 2-5 тис. доларів видавали фіктивні документи для ухилення від мобілізації. Під час 89 обшуків вилучили документи, техніку, понад 500 тис. доларів, 80 тис. євро, 1 млн грн та російські рублі.

У Рівному також викрили масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану медпрацівниками та керівницею агентства нерухомості. Під час 50 обшуків вилучили медичну документацію та 14,5 млн гривень у різних валютах.

Нагадаємо, медико-соціальні експертні комісії станом на 1 січня 2025 року як окремі юридичні особи призупинять свою діяльність, їхні функції передадуть кластерним і надскластерним лікарням.