"Ситуація неприпустима": МОЗ відреагувало на призначення ексредакторки ZIK у ЦГЗ

Центр громадського здоровʼя при Міністерстві охорони здоровʼя призначив на посаду керівниці відділу комунікацій колишню шеф-редакторку проросійського каналу ZIK Дарʼю Гордійко.

Інші члени команди обурились і написали заяву на звільнення, а ЦГЗ розкритикували за "аполітичність".

Дар'я Гордійко заявила, що піде з посади, але колишні комунікаційники вимагали реакції від самого Центру та МОЗ.

У міністерстві прокоментували інцидент.

"Центр громадського здоровʼя – це одна із державних установ, підпорядкованих МОЗ, яка провадить власну кадрову політику. Погодження, призначення чи звільнення керівників окремих підрозділів Центру є виключною компетенцією керівника Центру", – відповіла пресслужба МОЗ на запит "УП. Життя".

У МОЗ заявили, що "ситуація, яка склалась в ЦГЗ, – неприпустима", тому відомство доручило керівнику Центру перевірити обставини, які призвели до призначення Гордійко, а також "внести необхідні зміни до відповідних політик Центру".

"За інформацією ,наданою Центром, відсьогодні трудові відносини з Дар'єю Гордійко, яка обіймала посаду керівника відділу з питань комунікацій, – завершено", – запевнили у МОЗ.

Нагадаємо, раніше колишня комунікаційниця ЦГЗ Антоніна Доломанжи поскаржилась на скандальні кадрові зміни та ігнорування її скарг з боку керівництва.

Чому команда вважає призначення Гордійко неприпустимим і що на це відповіли у ЦГЗ – Антоніна розповіла у коментарі "УП. Життя".