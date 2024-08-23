Вчені знайшли кілька позитивних наслідків періодичного голодування, але є й значні ризики: деталі

Періодичне голодування часом рекламують в мережі як "ефективний спосіб схуднути". Однак вчені з’ясували, що крім позитивного ефекту регенерації клітин організму, тимчасова відсутність здорового харчування може підвищити ризики виникнення раку кишківника.

Це продемонстрували результати експериментів на лабораторних мишах, які провела команда вчених з Массачусетського університету (США), повідомляє Medical News Today.

Дослідження показало, що миші, які голодували протягом 24 годин, а потім харчувалися як зазвичай, мали кращу функцію кишкових стовбурових клітин – вони мали вищу здатність до розмноження.

На думку авторів роботи, яку опублікували в Nature, це може сприяти регенерації кишківника та сприяти відновленню після травм або запалень.

"Кишкові стовбурові клітини – це клітини, відповідальні за відновлення епітелію кишечника за нормальної фізіології та після пошкодження.

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Оскільки повторне харчування підвищило регенераційну здатність цих клітин, це дуже корисно для оновлення кишкової тканини, особливо у пошкодженій тканині, як ми виявили за допомогою моделей опромінення", – пояснили автори дослідження.

Спостереження показали, що періодичне голодування активізувало клітинний сигнальний шлях, який змушує стовбурові клітини виробляти більше поліамінів – необхідних для росту та поділу клітин молекул.

"Еволюційно це має сенс – після важкого періоду або відсутності ресурсів організм віддає пріоритет регенерації клітин, як тільки знову отримує їжу або ресурси. Він не знає, коли прийдуть наступні труднощі, тому йому потрібно відновити та підготувати клітини до наступного важкого періоду", – вважає ад’юнкт-доцент Технологічного інституту Слайго, Ірландія, Імон Лейрд.

Однак, на думку, науковця досі невідомо, якою є ціна таких коливань – від відсутності харчування до наявності – для клітин.

Водночас дослідження демонструє, що цей механізм також може сприяти збільшенню ризиків утворення ракових клітин.

"Під час голодування організм перемикається на інший тип процесу генерації палива, а потім під час повторного харчування це, здається, стимулює деякі клітини до швидкого метаболізму, що може мати непередбачувані наслідки", – говорить Імон Лейрд.

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Експерименти з мишами підтвердили, що в період годування після голодування тварини мали більші ризики виникнення передракових поліпів.

Попри те, що дослідження проводилося на мишах, автори вважають, що вони можуть бути показовими і для людей.

Раніше науковці встановили, що періодичне голодування може покращити пам’ять у мишей з аналогом хвороби Альцгеймера.

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