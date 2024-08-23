"Може стати проривом". Вчені випробовують першу у світі мРНК-вакцину проти раку легень

Лікарі розпочали випробування нової вакцини проти раку легень, яка може стати справжнім проривом у лікуванні одного з найнебезпечніших видів раку, пише The Guardian.

Рак легент щороку забирає близько 1,8 мільйона життів, і особливо важко лікувати його на пізніх стадіях, коли пухлини вже розповсюдились по організму. Але тепер у вчених є новий метод боротьби з недугою – вакцина, яка допомагає імунній системі виявляти і знищувати ракові клітини, а також запобігати їхній повторній появі.

Нова вакцина BNT116, розроблена компанією BioNTech, працює на основі мРНК-технології, яка вже довела своєю ефективністю у боротьбі з COVID-19. Вона "навчає" імунну систему розпізнавати і знищувати ракові клітини, не пошкоджуючи здорові тканини.

Вакцина призначена для лікування найпоширенішого типу раку легень – недрібноклітинного (NSCLC).

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Клінічні випробування вакцини вже почались у семи країнах, серед яких Велика Британія, США, Німеччина, Угорщина, Польща, Іспанія та Туреччина. У Великій Британії вакцина вже випробовується на першому пацієнті.

Загалом близько 130 пацієнтів з різними стадіями раку будуть брати участь у випробуваннях і отримуватимуть вакцину разом з імунотерапією.

Професор Сіо Мін Лі, який очолює випробування у Великій Британії, сказав, що ця вакцина може стати наступним великим кроком у лікуванні раку. Вона проста у використанні та дозволяє націлюватись на конкретні ракові клітини.

Першим пацієнтом у Великій Британії, який отримав вакцину, став 67-річний Януш Рач з Лондона. Він науковець, який спеціалізується на штучному інтелекті. Йому діагностували рак у травні, і з того часу він проходить курс хіміотерапії та радіотерапії.

Рач каже, що робота в науці надихнула його взяти участь у випробуванні. Він сподівається, що вакцина допоможе йому подолати рак і одночасно зробити свій внесок у розвиток медицини. Чоловік вірить, що після лікування він зможе повернутися до бігу і здійснити свою давню мрію – пробігти Лондонський марафон.

Йому зробили перші шість ін'єкцій протягом 30 хвилин, і тепер він буде отримувати вакцину щотижня протягом шести тижнів, а потім кожні три тижні ще протягом року.

Професор Лі також сподівається, що ця вакцина зможе запобігти поверненню раку, адже часто після операцій і радіотерапії хвороба може повертатися.

Якщо випробування будуть успішними, ця вакцина може стати стандартом лікування раку легень у всьому світі.

Нагадаємо, що вчені назвали покоління, в яких ризики розвитку 17 видів раку вищі, ніж у попередників.