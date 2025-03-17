Мати померла, батько й син у лікарні: на Буковині сімʼя отруїлася грибами

У місті Новодністровськ Чернівецької області сімʼя з трьох людей отруїлася грибами.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

До правоохоронців звернулись родичі сімʼї, коли вона перестала виходити на зв’язок. Поліціянти спільно з рятувальниками вирішили відкрити двері квартири.

Всередині працівники ДСНС знайшли трьох людей: жінка вже не подавала ознак життя, а чоловік та 15-річний син були без свідомості. Рятувальники припускають, що напередодні сім’я їла гриби.

57-річного чоловіка та його сина з попереднім діагнозом отруєння грибами медики шпиталізували.

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Тіло 54-річної жінки направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

У ДСНС закликають українців бути обережними та не споживати грибів, якщо не певні в тому, що вони їстівні. Також рятувальники радять не купляти гриби на стихійних ринках.

У разі появи перших симптомів отруєння слід негайно звертатися до лікарні.