На Тернопільщині оголосили про підозру лікарям, пацієнти яких осліпли після ін’єкцій

На Тернопільщині повідомили про підозру лікарям, чиї пацієнти втратили зір після ін’єкцій

На Тернопільщині повідомили про підозру трьом лікарям, пацієнти яких втратили зір після ін’єкцій.

Слідство працює над тим, щоб оголосити підозри керівному складу лікарні, повідомив під час брифінгу Начальник управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Справа тягнеться ще з лютого 2023 року. Тоді офтальмологи Чортківської центральної міської лікарні зробили планові ін’єкції в очі 22 пацієнтам. За кілька годин вони відчули біль та печіння в очах, а згодом почали втрачати зір.

У пацієнтів діагностували гострий ендофтальміт – запальний процес внутрішньої оболонки очного яблука. Їм провели операції, однак краще після цього людям не стало.

До жодного з потерпілих зір не повернувся. Частині пацієнтів довелося видалити очні яблука.

ВІДЕО ДНЯ

За словами заступника начальника управління Нацполіції в Тернопільській області Андрія Ткачика, експертизи підтвердили, що препарат, яким робили ін’єкції, був підробкою.

"Його не випускала фірма, яка здійснює виробництво цих препаратів, це доведено всіма експертизами. Ми маємо 20 потерпілих, двоє потерпілих вже померли й не дочекалися вироку суду. Хочу наголосити, що смерть не є наслідком ін’єкцій, це – вікове", – зазначив він.

Першу підозру одному з лікарів висунули два тижні тому. Суд визначив йому майже мільйон гривень застави.

Наразі підозрюваних троє. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

"Проблематика була в тому, що було багато потерпілих, призначено багато експертиз, експерти писали клопотання і ми проводили додаткові медичні експертизи. Потерпілі – переважно старшого віку, їх було складно доставляти до медзакладів", – пояснив Ткачик.

Наразі правоохоронці працюють над оголошенням підозри головному лікарю лікарні, який приніс підроблений препарат.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині жінка заявила про знущання під час пологів, після чого її новонароджена дитина опинилась у реанімації. Поліція відкрила справу.