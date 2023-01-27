Клієнтка померла від набряку мозку: у Чернігові масажистку судили за вбивство

У Чернігові масажистку визнали винною у вбивстві через необережність – її клієнтка померла після процедури.

Жінку засудили до 2 років позбавлення волі, повідомила речниця Чернігівської окружної прокуратури Ірина Абдужабарова у коментарі "Суспільному".

Трагічний випадок стався майже 5 років тому. У 2018 році Тетяна Бенько звернулася до масажистки Вікторії Гапоненко, яка провела їй масаж руки, спини і "мануалочку", як вона сама це назвала.

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Вже за тиждень після процедури жінка померла в лікарні від набряку мозку – у неї вже не рухалися руки та ноги.

Детальніше про цей випадок "УП. Життя" розповідає на основі судової справи.

Смертельний масаж: що сталося?

У 2015 році Тетяна Бенько зламала руку і перенесла операцію, а за кілька років потому – почала скаржитися на ниючі болі в передпліччі та руці. При цьому, за словами чоловіка Миколи, проблем із хребтом у Тетяни не було.

Колега по роботі порадила жінці звернутися до масажистки Вікторії Гапоненко, яка проводила процедури у себе в квартирі.

16 квітня 2018 року Тетяна пішла на масаж спини та руки – без попереднього медичного обстеження.

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Вікторія Гапоненко спершу провела жінці масаж плеча і спини, а потім перейшла до "мануалочки" – Тетяна відчула хруст в районі шийного хребта, потемніння та "іскри" в очах.

Тетяна розповідала своїй доньці, що масажистка посадила її на кушетку і по 2 рази повернула її голову праворуч та ліворуч.

(Примітка: Мануальна терапія – це техніка, при якій фізіотерапевт руками розминає, рухає і масажує частини тіла, наприклад, щоб полегшити біль у спині. Перш ніж пробувати такі процедури, обов'язково звертайтеся до лікаря!).

Вже за кілька годин після процедури Тетяна скаржилася на слабкість і загальне погане самопочуття.

Наступного дня жінка пішла на роботу, але пробула там до обіду, оскільки їй стало ще гірше. У жінки почали німіти ноги, тож вона поїхала додому на таксі.

Слабкість посилювалась – Тетяна казала, що її не тримають руки та ноги.

На другий день жінка не вийшла на роботу, оскільки не могла навіть встати, а на третій день її забрала швидка.

"З 19 по 22.04.2018 року (донька) провідувала свою матір в лікарні, остання була дуже слабка (вже не піднімалася з ліжка, були відчуття, ніби провалювалася голова)", – йдеться у провадженні.

Медики Чернігівської лікарні №3 поставили діагноз "набряк спинного мозку". За тиждень після масажу Тетяна померла.

Тетяна Бенько померла на 7-му добу після масажу. Фото: "Суспільне. Чернігів"

"За результатами декількох проведених консиліумів, (жінці) був поставлений діагноз, що відповідна слабкість м`язів обумовлена саме враженням структури спинного мозку на рівні шийного хребта, а характер травми – ротаційний вплив, який і пошкодив спинний мозок", – сказано у судовій справі.

Судмедексперти встановили, що Тетяна померла від висхідного набряку головного мозку, який розвинувся внаслідок закритої хребетної спинно-мозкової травми з ушкодженням спинного мозку в шийному відділі.

Її лікарка також повідомила, що жодні хронічні захворювання жінки не могли створити таке ушкодження.

Після смерті матері донька з чоловіком їздила до масажистки, але та заперечувала, що саме її масаж став причиною смерті клієнтки.

На суді масажистка також не визнала своєї вини повністю.

Водночас слідство встановило, що за освітою Вікторія Гапоненко – медсестра загального профілю.

Вона проходила курси з медичного масажу та отримала відповідне свідоцтво, а у 2018 році зареєструвалася як підприємець.

До цього часу вона безкоштовно проводила мануальний масаж своїм знайомим та родичам вдома, а з листопада 2018 року – почала офіційно надавати послуги з масажу та косметології.