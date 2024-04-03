Вчені створили застосунок для виявлення ранніх ознак деменції: чому це важливо

Вчені створили застосунок для смартфона, який може виявляти ранні ознаки лобово-скроневої деменції у людей, які мають високий ризик її розвитку. Проведені за допомогою нього тести такі ж точні, як і медичні обстеження.

Результати свого дослідження група американських науковців опублікувала у науковому журналі в JAMA Network Open, повідомляє The Guardian.

Лобово-скронева деменція – це захворювання, через яке зменшується кількість нейронів у корі лобової та/або скроневої часток головного мозку. Через це в людини погіршуються такі навички, як-от здатність планувати наперед, визначати пріоритетність завдань, фільтрувати фактори, які відволікають, та контролювати імпульси.

Лобово-скронева деменція переважно проявляється у середньому віці. Близько третини випадків цього захворювання мають генетичну причину.

Наразі існують проблеми з діагностикою такої деменції та відстеженням реакції людей на лікування, яке може бути ефективним лише на ранніх стадіях.

"Більшість пацієнтів з лобно-скроневою деменцією діагностуються на відносно пізніх стадіях захворювання, оскільки вони молоді, і їхні симптоми помилково сприймають за психіатричні розлади", – зазначив співавтор дослідження Адам Боксер з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

Метою науковців було створити застосунок із когнітивними тестами, який міг би записувати мову людей під час їхнього проходження. Зокрема, вони включають оцінку виконавчих функцій.

"Ми створили тести на ходьбу, рівновагу та уповільнені рухи, а також на різні аспекти мовлення", – розповів співавтор дослідження Адам Стаффароні.

Вчені протестували застосунок на 360 дорослих з високим генетичним ризиком розвитку лобово-скроневої деменції. У тому числі на тих, хто ще не має очевидних симптомів.

Експеримент показав, що застосунок може точно виявляти деменцію у таких людей, і навіть може бути більш чутливим до ранніх ознак лобово-скроневої деменції, ніж стандартні нейропсихологічні дослідження, які проводяться у клініках.

Нараз планів зробити застосунок загальнодоступним у науковців немає. Однак вони сподіваються, що він може допомогти активізувати дослідження лобово-скроневої деменції.

"Зрештою, додаток можна буде використовувати для моніторингу ефективності лікування, замінивши багато або більшість особистих візитів на місця проведення клінічних випробувань", – додав Стаффароні.

Нагадаємо, вчені виявили білки крові, які можуть попередити про розвиток деменції.