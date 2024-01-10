Вчені визначили 15 факторів, які значно збільшують ризик захворіти на ранню деменцію

Спосіб життя може впливати на розвиток ранньої деменції у людей. Вчені визначили 15 основних факторів, які підвищують ризик.

Серед них – низький рівень освіти та соціальна ізоляція, пише Health. Результати дослідження опублікували в журналі Jama Neurology.

У дослідженні взяли участь понад 350 тисяч людей. Протягом спостереження за ними лікарі виявили 485 випадків деменції, які були викликані неправильним способом життя. Науковцям вдалося встановити чіткий зв’язок між деменцією та факторами, які впливають на її розвиток.

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З 39 проаналізованих чинників дослідницька група виділила 15 основних. До переліку входять:

низький рівень освіти;

низький соціальний статус;

дві копії гена APOE4;

розлади, пов’язані із вживанням алкоголю;

соціальна ізоляція;

дефіцит вітаміну D;

високий показник С-реактивного білка;

порушення слуху;

цукровий діабет;

хвороби серця;

депресивні та інші психічні розлади;

інсульт;

проблеми з артеріальним тиском.

"Усі ці фактори збільшують ризик, оскільки вони призводять до тих самих фундаментальних механізмів, які загрожують мозку", – каже Девід Перлмуттер, доктор медичних наук, сертифікований невролог.

Серед наведених у списку є ті, які можна вилікувати, наприклад, падіння артеріального тиску, депресія або ж розлади, пов’язані із вживанням алкоголю. А також ті, які не можна змінити – низький соціальний статус чи проблеми з генами.

Найважливіше, що всі ці фактори небезпечні для обміну речовин у мозку, пояснив Перлмуттер. Це означає, що вони впливають на те, як мозок може використовувати глюкозу для живлення своїх клітин. Деменція, зокрема хвороба Альцгеймера, є наслідком порушеного метаболізму головного мозку.

Цікаво, що фактори залишаються тими самими для молодих і літніх людей. До того ж вони певним чином взаємопов’язані.

"Наприклад, людина з розладом, пов’язаним із вживанням алкоголю, швидше за все, матиме дефіцит вітамінів, слабкість, а також психіатричне захворювання, таке як депресія. Вони можуть страждати від гіпертонії та серцево-судинних хвороб", – пояснює Арман Фешаракі-Заде, поведінковий невролог, нейропсихіатр і доцент кафедри психіатрії та неврології Єльської школи медицини.

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Важливо! Цей матеріал грунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить винятково інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов’язково зверніться до лікаря!

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"