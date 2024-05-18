У яєчках чоловіків знайшли мікропластик – дослідники стурбовані ймовірним впливом на здоров’я

Дослідники виявили мікропластик в яєчках людей та собак – це створює занепокоєння щодо потенційного впливу частинок на репродуктивну систему.

Група вчених з Університету Нью-Мексико (США) під час дослідження тканин знайшла "значну концентрацію" 12 типів мікропластику в яєчках усіх собак та людей, зразки яких вивчали, повідомляє IFLScience та пресслужба навчального закладу. Результати аналізу органів 47 тварин та 23 чоловіків опублікували в науковому журналі Toxicological Sciences.

Собачі та людські зразки порівнювали через спільність окремих біологічних характеристик та єдине середовище проживання.

"Спочатку я сумнівався, чи може мікропластик проникнути в репродуктивну систему. Коли я вперше отримав результати аналізу собак, то був здивований. А ще більше, коли побачив результати людей", — сказав у заяві Сяочжун "Джон" Ю, провідний автор дослідження та професор Коледжу медсестринства Університету Нью-Мексико.

Середня концентрація дрібних частин в яєчках собак становила 122,6 мікрограма, водночас у людських тілах кількість виявленого мікропластику сягає 328,4 мікрограма.

Найпоширенішим полімером у людських тканинах був поліетилен, який використовується для виготовлення пластикових пакетів і пляшок. У собачих органах – полівінілхлорид (ПВХ) – один із найбільш популярних видів пластику, який характеризується високою міцністю і термопластичністю.

"Полівінілхлорид може виділяти багато хімічних речовин, які перешкоджають сперматогенезу, і він містить хімічні речовини, які викликають ендокринні порушення", — оцінив ризики наявності в органах цих частин професор.

Дослідники також виявили, що більше число мікропластику в яєчках відповідає меншій кількості сперматозоїдів у тварин. Ученим не вдалося підтвердити чи спростувати подібний зв'язок для людей через стан зразків.

Нагадаємо, учені використали тотожні людській шкірі 3D-моделі, аби перевірити проникність одного із складника пластику. Результати дослідження показали, що вогнетривкі домішки мікропластику можуть поглинатися шкірою і потрапляти у кров.