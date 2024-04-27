Вчені припускають, що людська шкіра може вбирати хімікати з мікропластику

Вогнестійкі домішки у складі мікропластику можуть поглинатися шкірою і потрапляти у кров.

Про це повідомляє Medical News Today із посиланням на результати дослідження, яке опубліковане в журналі Environment International.

Науковці вдалися до використання тотожних людській шкірі 3D-моделей, аби перевірити проникність антипіренів – речовин, які додають у склад пластику, аби збільшити його витривалість до високих температур.

Вчені виявили, що шкірний бар’єр може поглинати до 8% вогнестійких домішок із мікропластику. Серед випробуваних речовин п’ять досягли рівня людського кровотоку, що складало до 0,14% від усієї кількості антипіренів. Однак тип мікропластику не вплинув суттєво на кількість вогнезахисних хімікатів, які потрапили в кров.

Спостереження також показали, що вкрита потом шкіра поглинає вогнестійкі речовини значно краще, ніж суха.

"Це дослідження моделі шкіри з мікропластиком, виготовленим у лабораторії, спонукає нас задуматися про проникність шкірного бар’єра для добавок із пластику, у цьому випадку антипіренів, які можуть міститися в мікропластику, що виділяється з наших електронних пристроїв і текстилю", – говорить Хізер Леслі, науковиця, що спеціалізується на впливі мікропластику на людину та екосистеми.

Дослідники також зазначили, що результати дослідження обмежені, оскільки вони змогли дослідити лише невелику кількість типів речовин.

"Ці результати є важливими експериментальними доказами для прийняття законодавства щодо мікропластику та захисту громадського здоров’я від такого впливу", – оцінюють висновки дослідження їхні автори.

Нагадаємо, вченим вдалося знайти мікропластик у судинах хворих на атеросклероз.