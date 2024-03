Вчені знайшли мікропластик у судинах людей. Чим він загрожує

Італійські науковці виявили мікропластик в артеріях людей, які мають атеросклероз, і пов'язали це з ризиками для пацієнтів.

Близько 60% учасників дослідження мали поліетилен у бляшках, видалених з їхніх артерій. У 12% також був полівінілхлорид (ПВХ) – пластмаса, яку часто використовують у будівництві.

Також виявилося, що мікропластик у 4,5 раза підвищував ризик серцевого нападу, інсульту або смерті протягом 34 місяців після видалення бляшок.

Такі результати дослідження опублікували у The New England Journal of Medicine, повідомляє Medical News Today.

Атеросклероз – це серцево-судинне захворювання, яке виникає, коли артерії закупорюються надлишковими відкладеннями холестерину і жирів.

Люди, які страждають на атеросклероз, мають вищий ризик серцево-судинних захворювань, як-от ішемічна хвороба серця, та інших недугів на кшталт діабету, хвороби нирок, ожиріння.

Тепер дослідники з Університету Кампанії Луїджі Ванвітеллі в Італії виявили ще одну проблему з артеріальними бляшками. У них може бути мікропластик.

Команда вчених проводила випробування під керівництвом Раффаеле Марфеллі, професора кафедри передових медичних і хірургічних наук Університету Кампанії Луїджі Ванвітеллі.

Спочатку у дослідженні взяли участь 304 пацієнтів, які перенесли каротидну ендартеректомію – операцію з видалення бляшок або усунення закупорки у просвіті сонної артерії.

Вчені дослідили видалені бляшки на наявність мікропластику та нанопластику, а потім спостерігали за учасниками протягом 34 місяців. Учасників, за якими вдалося спостерігати протягом тривалого часу, було 257.

У 150 учасників дослідження виявили часточки пластику в бляшках. І вони мали у 4,5 раза вищі ризики серцево-судинних захворювань та смерті протягом 34 місяців після операції, ніж інші люди з аналогічним діагнозом та операцією в анамнезі.

Команда вчених зізналася, що була здивована цими даними попри те, що минулі дослідження вже показували шкідливий вплив забруднення організму пластиком.

"Присутність пластику в атеросклеротичних бляшках людини вражає. На жаль, забруднення тканин тіла пластиком не є унікальним явищем. Його ймовірний вплив на здоров'я серцево-судинної системи викликає занепокоєння", – пишуть автори дослідження.

Щоб з'ясувати ризики, які мікропластик несе для здоров'я людей, зокрема хворих на атеросклероз, потрібні подальші дослідження. Водночас дослідники закликають боротись із забрудненням уже зараз.

"Люди повинні усвідомити ризики, на які ми наражаємося своїм способом життя. Ми могли б використовувати менше пластику та обирати інші матеріали.

Я сподіваюся, що тривожний сигнал нашого дослідження підніме свідомість громадян, особливо урядів, щоб вони нарешті усвідомили важливість здоров'я нашої планети. Обходитися без пластику – це здоровіше і для серця, і для планети", – наголошує Раффаеле Марфеллі.

Мікропластик - це крихітні пластикові частинки довжиною до 5 мм, які або виготовляються навмисно, як-от мікробісер і блискітки, або утворюються в результаті розпаду пластикових виробів у навколишньому середовищі.

Мікропластик потрапляє в організм з їжею, водою, повітрям тощо. Зокрема, людина може спожити часточки пластику через водопровідну і бутильовану воду, рибу і навіть мед.

За оцінками дослідників, американці щороку поглинають 39-52 тисячі частинок мікропластику. Це призводить до негативних наслідків, зокрема, для гормонального фону та мікробіому кишківника.

Окрім навколишнього середовища, вчені уже знаходили пластик у плаценті людей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке атеросклероз, чи можна "почистити" судини, і як сніданок може вберегти від хвороби артерій.