COVID-19 може спричиняти еректильну дисфункцію: як цьому запобігти

Часом еректильна дисфункція може бути ознакою інших захворювань

Раптове виникнення еректильної дисфункції може бути пов'язане із нещодавно перенесеною інфекцією COVID-19. Шкода для чоловічого здоров'я може проявлятися в нездатності досягти або підтримати ерекцію.

Однак дослідження свідчать, що ці зміни зворотні, розповів Cleveland Clinic доктор медичних наук та уролог Раян Берглунд.

Як COVID-19 пов'язаний з еректильною дисфункцією?

Дослідження показують, що при інфікуванні COVID-19 існує три фактори, які можуть спричинити еректильну дисфункцію.

Судинні ефекти. Одним із наслідків перенесення COVID-19 може бути пошкодження клітин кровоносних судин. Відтак коронавірусна хвороба може обмежити кровотік, який забезпечує приплив крові до члена під час ерекції.

Запалення під час COVID-19 може посилити цей ефект, каже Раян Берглунд.

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Психологічний вплив. За словами доктора медичних наук, сексуальна активність тісно пов'язана зі психічним здоров'ям. Стрес, тривожність і депресія, які може спровокувати COVID-19, здатні стати рушійною силою еректильної дисфункції.

Загальний стан здоров'я. Сексуальну дисфункцію в чоловіків часто вважають симптомом іншої проблеми в організмі. Зокрема, це може вказувати на хвороби серця чи діабет. COVID-19 може погіршити загальний стан організму і також послабити ерекцію.

"Це може бути ознакою чогось більш серйозного, особливо у молодих і здорових людей, у яких раптово розвивається еректильна дисфункція після перенесеного COVID-19", – пояснює доктор Раян Берглунд.

Водночас він зауважує, що потрібні додаткові дослідження, аби з'ясувати, довгострокові наслідки COVID-19.

Чи може COVID-19 впливати на рівень тестостерону?

Вчені доводять, що рівень тестостерону часто знижується після інфекції COVID-19. Крім того, низькі показники цього гормону можуть залишатися такими протягом кількох місяців.

Як додає Раян Берглунд, за важкого перебігу захворювання існує ризик виникнення пошкодження яєчок і їхньої дисфункції.

Однак низький рівень тестостерону не обов'язково спричиняє проблеми з ерекцією. Попри існування зв'язку між цими показниками здоров'я, низькі рівні гормону та еректильна дисфункція – це окремі проблеми, що стосуються різних систем організму.

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Чи можна запобігти еректильній дисфункції, яку провокує COVID-19?

На думку Раяна Берглунда, найкращий спосіб уникнути проблем, пов'язаних із вірусом – захищатися від COVID-19. Найбільш ефективним способом захисту від COVID-19 вважають вакцинацію.

Інші підходи до профілактики COVID-19 передбачають:

регулярне миття рук або використання дезінфікуючого засобу;

уникнення контактів із хворими людьми;

дотримання здорового способу життя, аби зміцнити імунну систему.

Як лікують еректильну дисфункцію, пов'язану з COVID-19?

За словами уролога, еректильна дисфункція, спричинена коронавірусною хворобою, з часом послаблюється. Дослідники виявили, що протягом трьох місяців після перенесення COVID-19 ерекція нормалізується.

Однак лікар рекомендує звернутися до фахівця у випадку виявлення ознак еректильної дисфункції. В деяких випадках цей стан може потребувати медикаментозного лікування, додає Раян Берглунд.

Крім того, медичний працівник зможе виключити інші варіанти погіршення ерекції, як-от серцево-судинні проблеми.

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Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Рекомендуємо не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря.