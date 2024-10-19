Грип 2024: симптоми, лікування, профілактика і як відрізнити від COVID-19 та застуди

Як правило, найбільший ризик заразитися грипом від хворого – з дня прояву перших симптомів до 3-7 днів після.

У жовтні в Україні почався новий епідемічний сезон. За даними МОЗ, в цей період серед населення починає зростати кількість випадків респіраторно-вірусних сезонних захворювань, як ГРВІ, COVID-19 та грип.

В Україні з 30 вересня до 13 жовтня 2024 року, на ГРВІ перехворіло 233 059 осіб (0,6% від населення країни), повідомляє Центр громадського здоров'я.

Цей показник захворюваності на 11,8% менше аналогічного періоду попереднього сезону.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду серед позитивних результатів лабораторних досліджень ГРВІ домінують віруси SARS-CoV-2 (14% випадків). В інших випадках визначені віруси грипу та респіраторної групи (парагрип, аденовіруси, RS-віруси, риновіруси, бокавіруси).

Минулого року під час епідсезону 2023/2024 років на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 4 715 963 українці. Кількість померлих від грипу, COVID-19 та ГРВІ в Україні за цей період – 1 028 людей, з них 82 випадки – внаслідок ускладнень грипу.

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Фото Samotrebizan/Depositphotos

МОЗ нагадує: найкраща профілактика грипу – щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.

Далі розповідаємо:

Які симптоми грипу

Можливо ви захворіли на грип, якщо виявили декілька чи усі із цих симптомів:

висока температура (з’являється не у всіх);

кашель;

біль у горлі;

біль у м’язах;

головний біль;

озноб;

втома;

інколи діарея;

блювота.

До небезпечних симптомів, при яких варто телефонувати 103 належать:

задишка;

висипи на шкірі;

кровохаркання;

синюшний відтінок шкіри;

блювання та/або пронос;

біль в грудях;

зниження тиску;

сповільнений пульс;

аритмія;

порушення свідомості;

судоми.

СИМПТОМИ ГОСТРОЇ ФОРМИ ГРИПУ У ДІТЕЙ

будь-які проблеми з диханням;

синюватий колір шкіри;

дитина не п’є достатньої кількості рідини;

дитина не прокидається або не реагує на вас;

дитина настільки роздратована, що не хоче, щоб її піднімали на руки;

симптоми грипу починають зникати і стан дитини покращується, але згодом піднімається висока температура та посилюється кашель;

лихоманка та висип на шкірі.

СИМПТОМИ ГОСТРОЇ ФОРМИ ГРИПУ У ДОРОСЛИХ

проблеми з диханням;

біль або дискомфорт у грудях чи животі;

раптове запаморочення;

розгубленість;

багаторазове блювання;

якщо симптоми грипу спочатку зникають, а потім повертаються з лихоманкою та посиленим кашлем.

Як відрізнити COVID-19 від грипу

Вчені побудували наступну залежність:

якщо спочатку піднімається температура – це COVID-19;

якщо першим з’явився кашель – це грип;

спершу заболіло горло – застуда;

сльозяться очі та нежить – це алергія.

Дослідники зауважують, не у всіх недуга протікає однаково. Втім, у переважній кількості випадків, симптоми хвороб проявляються саме у такому порядку.

Послідовності появи симптомів COVID-19 та грипу

Ще одна відмінність: COVID-19 частіше, ніж грип, спричиняє втрату смаку або запаху. Але не кожен відчуває цей симптом, тому це не надійний спосіб відокремити віруси.

Також можна заразитися двома вірусами одночасно.

Як відрізнити грип від застуди

ЗАСТУДА

При застуді хвороба починається поступово, а температура тіла рідко піднімається вище 37 - 37,5 градусів.

Для застуди характерні такі симптоми як нежить, яка розпочинається з початком хвороби та біль в горлі.

А задишка виникає лише через закладений ніс.

ГРИП

Для грипу характерний стрімкий початок захворювання. Температура здіймається до 38 градусів і вище.

Для початку грипу не типові такі симптоми як нежить чи біль в горлі.

Біль у горлі може з’явитись лише на 3-4 день від початку хвороби. А нежить – на 2-3.

Шляхи зараження грипом та скільки часу людина заразна

Як правило, найбільший ризик заразитися грипом від хворого – з дня прояву перших симптомів до 3-7 днів після.

Діти та люди з ослабленим імунітетом можуть бути заразними на кілька днів довше.

При ГРВІ людину вважають заразною за кілька днів до появи перших проявів та поки не пройдуть усі симптоми. У більшості випадків це близько 2 тижнів.

Зазвичай загальні прояви з’являються впродовж перших 2-3 днів, і саме тоді існує найвищий ризик заразитися вірусом від хворого.

Діагностика та лікування грипу і ГРВІ

Якщо ви виявили будь-які з симптомів грипу, у більшості випадків не варто виходити з дому та потрібно уникати безпосереднього контакту з іншими людьми, крім випадків, коли необхідно отримати професійну меддопомогу.

Ось що важливо пам'ятати:

Застуду з легкими симптомами лікують лише постільним режимом та активним питтям упродовж 3-5 днів.

Адже наш організм може сам впоратися з вірусом.

При важкому протіканні грипу чи застуди медик може прописати озельтамівір, pанамівір та балоксавір. Не призначайте ці препарати самостійно.

Не забувайте пити достатньо рідини.

Під час хвороби ми втрачаємо багато рідини разом з потом при гарячці та під час інтенсивного кашлю. Тому важливо підтримувати водний баланс.

Температуру дорослим "збивають" після відмітки 38.5.

Якщо температура нижча, не "збивайте" її. Це означає, що організм почав боротися з інфекцією та збивання температури йому заважатиме.

МОЗ рекомендує дорослим приймати жарознижувальні препарати, якщо позначка термометра перевищує 38.5 С.

Дітям потрібно знижувати температуру, яка сягає позначки 38 С.

Харчуйтеся корисно.

Овочі та фрукти дуже потрібні організму під час недуги. Якщо немає апетиту, зверніть увагу на курячий бульйон. Там є багато поживних речовин.

До того ж, гарячі рідини допомагають зігріти нижню частину носоглотки та сприяють очищенню слизової оболонки.

Це дозволяє організму швидше позбутися патогенних частинок та інфекції .

Провітрюйте приміщення.

Протягів боятися не варто. Не перетворюйте дім на бункер з наглухо зачиненими вікнами. Регулярне провітрювання і вологе прибирання допоможуть легше перенести грип та застуду.

Антибіотики не лікують вірусні інфекції.

Їх виписують лише при бактеріальних хворобах на кшталт пневмонії або бронхіту, і лише після аналізу крові та обстеження лікаря.

Негайно телефонуйте 103, якщо помітили задишку, висипи на шкірі, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, блювання та діарею, біль в грудях, зниження тиску, сповільнений пульс, аритмію, порушення свідомості чи судоми.

У більшості людей грип проходить у легкій формі, тому вони не потребують професійної меддопомоги чи лікування за допомогою противірусних препаратів.

А ось цілий ряд народних методів лікування не діють.

Які ліки не варто давати дітям, хворим на грип чи ГРВІ

Центр громадського здоров'я МОЗ України склав перелік ліків, які міністерство не рекомендує вживати у випадку грипу чи ГРВІ у дітей.

У МОЗ радять звіряти з цим списком виписаний рецепт лікаря, щоб уникнути марних витрат.

Скільки днів треба, щоб перебути грип

Якщо людина захворіла на грип, вона повинна лишатися вдома ще як мінімум добу після того, як спаде висока температура.

Це правило діє в усіх випадках, крім тих, коли потрібна невідкладна медична допомога або речі першої необхідності.

Висока температура повинна нормалізуватися впродовж перших 24 годин без жарознижувальних препаратів.

Якщо все-таки потрібно вийти з дому, наприклад, щоб звернутися до лікаря, у відомстві радять одягати маску або прикривати обличчя серветкою, коли кашляєте чи чхаєте.

Ще одна порада – часто мити руки, щоб попередити розмноження та поширення мікробів.

Грип зазвичай не потребує госпіталізації – у випадку легкої форми грип не треба лікувати противірусними препаратами.

Як захиститись від грипу

ПАМ’ЯТАЙТЕ: щорічна вакцинація від грипу — найкращий спосіб зменшити ризик захворювання, серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті.

Ось іще ряд порад від Центру громадського здоров'я МОЗ:

Запам'ятайте також кілька правил, що має знати дитина, щоб не захворіти в школі:

Не торкатися обличчя забрудненими руками

Під час чхання або кашлю прикривати рот та ніс одноразовою паперовою серветкою та викидати одразу у смітник. Якщо серветки немає, не можна закривати обличчя руками, краще зробити це за допомогою рукава чи зігнутої в лікті руки. Не варто користуватися носовичками з тканини, оскільки на них мікроорганізми можуть накопичуватися та розмножуватися.

Після чхання та кашлю потрібно регулярно мити руки. У разі відсутності такої можливості – використовувати одноразові серветки з антисептичними розчином або розчин розпилити безпосередньо на руки та витерти сухою паперовою серветкою, а за відсутності – сухою і чистою тканиною.

У разі відсутності такої можливості – використовувати одноразові серветки з антисептичними розчином або розчин розпилити безпосередньо на руки та витерти сухою паперовою серветкою, а за відсутності – сухою і чистою тканиною. Притримуватися гігієни харчування

Чи можна заразитися грипом через щеплення

Ні. Для щеплення від грипу використовують вакцини, що містять інактивований штам вірусу грипу, який ніяк не може передавати інфекцію.

Саме вакцинація є найефективнішим способом профілактики грипу.

Інколи люди відчувають легкий біль в місці ін’єкції, підвищується температура тіла або з’являється слабкість чи біль у м'язах.

Ці симптоми протікають у легкій формі та зникають через декілька днів. Інші побічні реакції на щеплення від грипу спостерігаються дуже рідко.

Як правило, імунітет набувається впродовж тижня-двох після вакцинації.

Інколи люди можуть захворіти через короткий період після отримання щеплення від грипу.

Але це не пов’язано з вакцинацією, людина заразилася іншим штамом вірусу грипу або ще не виробився імунітет.