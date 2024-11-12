В е-системі, яка замінить МСЕК, фіксуватимуть кожен крок оцінки стану пацієнтів

Нова система, яка замінить МСЕК, буде цифровізованою – Шмигаль

Нова система, яка замінить медико-соціальні експертні комісії, буде цифровізованою та "націленою на результат".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після засідання уряду.

За його словами, метою системи буде "максимальна реабілітація людини, повернення її до активного життя та адаптація робочого місця під її потреби".

Оцінювати стан пацієнтів будуть експертні команди в багатопрофільних лікарнях, які складатимуться з лікарів-практиків. Вони зможуть робити це дистанційно, заочно та за допомогою виїзду.

Процес оцінки планують цифровізувати. Задля мінімізації корупційних ризиків в електронній системі фіксуватимуть усі дії, кроки й документи.

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"Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя.

При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 1 листопада уряд схвалив законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) і створення цифровізованої сучасної системи.

Передували цьому гучні скандали. Один із них пов’язаний з керівницею Хмельницького обласного МСЕК Тетяну Крупу. Її викрили на зберіганні 100 тисяч доларів, фальшивих медичних документів та списків ухилянтів.

Також журналісти з’ясували, що 49 прокурорів області, зокрема очільник обласної прокуратури, отримали інвалідність через її комісію.

22 жовтня президент Володимир Зеленський видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають ліквідувати всі медико-соціальні експертні комісії.