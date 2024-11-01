Замість комісій – команди лікарів: уряд підтримав законопроєкт щодо ліквідації МСЕК
Уряд схвалив законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) і створення цифровізованої сучасної системи. Тепер його має розглянути Верховна Рада.
Документ розробили у Міністерстві охорони здоров’я спільно з пацієнтськими організаціями та експертами, повідомили в Уряді.
У документі замість поняття "медико-соціальна експертиза" вводять термін "оцінювання повсякденного функціонування особи".
Законопроєкт передбачає такі зміни з 1 січня 2025 року:
- запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів;
- жодних черг і стосів паперових довідок не буде – всі документи потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери;
- лікарі до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт – імен лікарів, які оцінюватимуть його функціональність, щоб виключити можливість попередніх корупційних домовленостей;
- не всі лікарі матимуть право проводити оцінювання.
Ліквідують не тільки МСЕК, а й лікарсько-консультативні комісії (ЛКК). Направляти на оцінювання зможуть лікуючі лікарі, а військовослужбовців – лікарі ВЛК за допомогою електронної системи.
Команди, що замінять МСЕК, працюватимуть у багатопрофільних потужних медичних закладах, де вже працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди.
У МОЗ запевняють, що лікарні оснащені усім необхідним для оцінювання та додаткового обстеження і мають у штаті достатню кількість профільних фахівців.
За потреби команда може провести оцінювання не лише очно в закладі, а й заочно, дистанційно чи з виїздом до пацієнта.
До процесу оцінювання людина зможе залучити свого повноважного представника, наприклад, лікаря, який зможе пояснити справу пацієнта.
Результати оцінювання пацієнтів автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери для подальших кроків з реабілітації, оцінювання працездатності та, в разі потреби, призначення державних виплат.
Також у законопроєкті передбачається механізм оскарження рішень команд.
Фінансуватиметься нова система оцінювання через НСЗУ.
"Такі зміни реалізують спільне бачення: відхід від ярликів, заснованих на діагнозах, і перехід до інклюзивності та допомоги від держави індивідуально кожній людині, відповідно до її потреб, до дієвих рішень, які допоможуть кожній людині жити повноцінне життя з гідністю", – додали у МОЗ.
Нагадаємо, зранку 1 листопада міністр Ляшко оголошував про те, що уряд розглядає новий законопроєкт, що стосується ліквідації МСЕК.
Реформа у цій ланці медичної допомоги зумовлена гучним скандалом у з керівницею міського МСЕК у Хмельницькому, у якої вдома знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.