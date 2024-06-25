НСЗУ створила дашборд, де можна знайти необхідних лікарів і послуги

Національна служба здоров’я запустила дашборд "Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій". На ньому можна знайти актуальну інформацію про медзаклади, в яких можна отримати необхідні послуги.

Як повідомляє начальник аналітичного управління НСЗУ Василь Півень, пошук можна здійснювати за кодом направлення, конкретним медичним втручанням або пакетом медпослуг.

На кожній сторінці ліворуч розташовані фільтри, які полегшують пошук потрібної інформації. За допомогою них можна обрати область, громаду та населений пункт місця надання послуг, форму власності та назву надавача послуг.

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"Дашборд містить статистику наданих послуг за останні 3 місяці та буде оновлюватися двічі на місяць, щоб ви завжди мали доступ до актуальної інформації", – каже посадовець.

Дашборд складається з двох розділів:

1️. "Місця надання послуг із медичної допомоги. Карта": тут можна побачити мапу з розташуванням місць надання послуг відповідно до обраних фільтрів та довідкову інформацію про надавача послуг.

2️. "Місця надання послуг медичної допомоги. Таблиця": цей розділ являє собою детальну таблицю з інформацією про надавачів послуг за застосованими фільтрами.

Інформацію про дату останнього оновлення розміщено у лівому нижньому куті на головній сторінці дашборду.

Для перегляду дашборду зі смартфона необхідно увімкнути функцію автоповороту у налаштуваннях телефона та перевернути смартфон горизонтально.

Нагадаємо, НСЗУ оновила гід, у якому можна дізнатися про безкоштовні медичні послуги.