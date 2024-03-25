За яких умов денний стаціонар в лікарні – безкоштовний? Пояснює МОЗ

Денний стаціонар є безоплатним у лікарнях, але не у всіх випадках.

Про це нагадали у Міністерстві охорони здоров'я.

Лікування в денному стаціонарі є безоплатним у тих медзакладах, які:

мають договір з Національною службою здоров'я України на надання амбулаторної допомоги (пакет “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”);

надають медичну допомогу в умовах денного стаціонару.

У денному стаціонарі пацієнт може отримати малі хірургічні втручання, діагностичні обстеження тощо. Переважно це послуги, які не вимагають цілодобового нагляду.

На лікувальні процедури чи інші втручання лікуючий лікар має видати електронне направлення.

Однак, як пояснюють в МОЗ, не кожна лікарня може надати усі послуги – тільки та, яка має потрібне обладнання та фахівців.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як знайти лікарню, що надає медичні послуги безоплатно, а також які фахівці можуть допоомгти в умовах стаціонарного лікування.