Масове отруєння на фестивалі біля водоспаду Шипіт: у лікарні вже 38 хворих

На Закарпатті 38 людей отруїлися після того, як відвідали водоспад Шипіт. Більшість з них – учасники молодіжного неформального фестивалю.

Усі хворі вживали воду з водоспаду, повідомили у Центрі контролю та профілактики хвороб Закарпаття.

Перші дев’ятеро хворих звернулись за медичною допомогою 8 липня. Це були учасники фестивалю, які проживали у наметах біля водоспаду. Їх госпіталізували до Міжгірської районної лікарні у стані легкої та середньої важкості.

Пізніше стало відомо, що кількість хворих зросла до 38 людей.

"28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду "Шипіт" на території Пилипецької територіальної громади. 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду Шипіт.

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Хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі", – пояснили у центрі контролю хвороб.

Наразі вони госпіталізовані. Більшість хворих у стані середньої важкості, тяжких форм захворювання наразі немає.

Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування спалаху кишкової інфекції триває.

Епідеміологи нагадують, що під час відпочинку на природі не варто вживати некип’ячену воду з відкритих джерел.

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