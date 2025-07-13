Масове отруєння на фестивалі біля водоспаду Шипіт: у лікарні вже 38 хворих
На Закарпатті 38 людей отруїлися після того, як відвідали водоспад Шипіт. Більшість з них – учасники молодіжного неформального фестивалю.
Усі хворі вживали воду з водоспаду, повідомили у Центрі контролю та профілактики хвороб Закарпаття.
Перші дев’ятеро хворих звернулись за медичною допомогою 8 липня. Це були учасники фестивалю, які проживали у наметах біля водоспаду. Їх госпіталізували до Міжгірської районної лікарні у стані легкої та середньої важкості.
Пізніше стало відомо, що кількість хворих зросла до 38 людей.
"28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду "Шипіт" на території Пилипецької територіальної громади. 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду Шипіт.
Хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі", – пояснили у центрі контролю хвороб.
Наразі вони госпіталізовані. Більшість хворих у стані середньої важкості, тяжких форм захворювання наразі немає.
Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування спалаху кишкової інфекції триває.
Епідеміологи нагадують, що під час відпочинку на природі не варто вживати некип’ячену воду з відкритих джерел.
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