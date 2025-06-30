Отруєння грибами багатодітної сім'ї на Тернопільщині: матері померлих дітей оголосили підозру

На Тернопільщині повідомили про підозру 39-річній жінці, троє дітей якої померли від отруєння грибами. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляють Головне управління Національної поліції у Тернопільській області та пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Нагадаємо, 27 жовтня 2024 року у Копичинцях один дорослий та восьмеро дітей (семеро – з однієї багатодітної родини, ще одна дівчинка гостювала у сім’ї) отруїлися млинцями з дикорослими грибами. Їх зібрав у лісі 59-річний співмешканець матері.

Мати звернулася до медиків 30 жовтня – через три доби після появи симптомів отруєння.

Дітей відправили до лікарень у Львові та Києві.

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У результаті померли троє дітей та співмешканець жінки. Зокрема 2-річній дівчинці навіть виконали пересадку печінки, утім медики не змогли її врятувати.

Також внаслідок отруєння померли двоє 13-річних дівчат.

В інших п’ятьох дітей діагностували важкі розлади здоров’я. Вони потребують догляду та довгого лікування. Їх вилучили з родини.

Матері багатодітної сім’ї повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

злісне невиконання обов'язків по догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки (стаття 166 Кримінального кодексу України);

залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про неї і міг надати допомогу, що спричинило смерть та інші тяжкі наслідки, (частина 3 статті 135).

Раніше ми пояснювали, як правильно збирати гриби, розпізнати ознаки отруєння ними та що робити у такому випадку.