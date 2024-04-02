Жінки, які мають передменструальні розлади, більш схильні до післяпологової депресії – вчені

Дослідники встановили, що жінки, які мають передменструальні розлади, у 5 разів частіше страждають від післяпологової депресії.

Ця тенденція зберігається і у зворотному напрямку, пише News Medical, на основі дослідження, опублікованого в журналі PLOS Medicine.

Співробітники Каролінського інституту (Швеція) та Університету Ісландії стверджують, що обидва стани мають єдині фактори ризику і спричинені спільним чинником – природними гормональними коливаннями.

Появу симптомів обох розладів пов’язують, зокрема, з коливаннями естрогену та прогестерону. Післяпологова депресія виникає в період швидкого зниження рівня стероїдних гормонів після народження дитини. Так само поява симптомів передместруальних розладів зазвичай слідує за швидким спадом гормонів у лютеїновій фазі (період між початком овуляції та менструації).

Жінки переживають такі циклічні коливання гормонів у періоди статевого дозрівання, менструального циклу, вагітності та менопаузи.

Повідомляється, що кожна 3-5 жінка має один із передменструальних розладів, а 11% породіль – перинатальну депресію.

Науковці використали велику базу даних Швеції і проаналізували інформацію про близько 1,8 мільйона вагітностей у період між 2001 та 2018 роками. Учені з’ясували, що в близько 85 тисяч жінок, які мали післяпологову депресію, було діагностовано один із передменструальних розладів.

"Отримані дані свідчать про те, що обидва розлади можуть існувати в континуумі (нерозривності), і підкреслюють важливість визначення цієї схильності в клінічній практиці", – вважають дослідники.

Дослідження зв’язку між захворюваннями допоможе більш якісно надавати жінкам медичні послуги.

Раніше ми писали, що в США схвалили перші пігулки від післяпологової депресії.

Анна Коваленко, "УП. Життя"