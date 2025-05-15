Як перепрацювання на роботі впливає на структуру мозку? Вчені виявили тривожні зміни

Тривалий робочий день та перепрацювання на роботі можуть змінити структуру мозку. Йдеться передусім про ті його ділянки, що пов'язані з емоційною регуляцією та когнітивними функціями.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в Occupational & Environmental Medicine, повідомляє MedicalXpress.

У рамках дослідження науковці аналізували структурний об'єм мозку медичних працівників, які регулярно перепрацьовували впродовж робочого тижня (мали мінімум 52 робочі години або більше). Для порівняння також досліджували мозок працівників, які мали стандартний робочий день.

Сумарно МРТ-сканування пройшли 110 учасників дослідження. Виявилось, що у людей, які працювали 52 або більше годин на тиждень, виникали значні зміни в ділянках мозку, пов'язаних з виконавчою функцією та емоційною регуляцією. У тих працівників, які не перепрацьовували, жодних змін не виявили.

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Дослідники виявили, що у людей, які працювали понаднормово, об'єм середньої лобової звивини збільшувався на 19%. Ця ділянка мозку відповідає за когнітивні функції: увагу, пам’ять та обробку інформації.

Окрім цього, пікове збільшення виявили в 17 ділянках, зокрема в середній та верхній лобовій звивинах, які відповідають за увагу, планування та прийняття рішень.

Зміни помітили також у острівцевій частці мозку, яка відіграє ключову роль в інтеграції сенсорного, рухового та вегетативного зворотного зв'язку від тіла. Також вона бере участь в обробці емоцій, самосвідомості та розумінні соціального контексту.

"Хоча результати слід інтерпретувати обережно через дослідницький характер цього пілотного дослідження, вони є значущим першим кроком у розумінні зв'язку між перевтомою та здоров'ям мозку.

Результати підкреслюють важливість вирішення проблеми перевтоми як проблеми професійного здоров'я та підкреслюють необхідність впровадження політики, яка скорочує понаднормові робочі години", – підсумували дослідники.

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