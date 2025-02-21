Чому виникає постійна втома та слабкість і як можна їх позбутися

Синдром хронічної втоми характеризується надзвичайною втомою протягом 6 місяців чи довше, яка не зникає навіть після відпочинку чи сну.

Іноді втома, головний біль та сонливість можуть тривати довгий час та не зникати взагалі.

Такий стан може вказувати на синдром хронічної втоми (СХВ). Цей розлад характеризується надзвичайною втомою протягом 6 місяців чи довше, яка не зникає навіть після відпочинку чи сну.

Через те, що єдиної причини стану не виявлено, а багато інших захворювань мають схожі симптоми, синдром хронічної втоми важко діагностувати.

"УП. Життя" використала джерела Healthline, Cleveland Clinic та Centers for Disease Control and Prevention (CDC), щоб розповісти, як проявляється хронічна втома, які її причини та чи існує лікування.

Що викликає синдром хронічної втоми

Синдром хронічної втоми розвивається в будь-якому віці, хоча найчастіше зустрічається в жінок у віці 40-50 років.

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Достеменної причини синдрому хронічної втоми немає. Проте сприяти виникненню розладу можуть:

вірусні захворювання (вірус Епштейна-Барр, герпесвірус людини 6, вірус краснухи);

ослаблена імунна система;

стрес;

гормональний дисбаланс;

нестача вітамінів (В2 або В12);

генетична схильність.

Центр з контролю та профілактики захворювань США припускає, що СХВ може бути спричиненим декількома різними станами, а не одним конкретним захворюванням.

Через те, що єдиної причини стану не виявлено, а багато інших захворювань мають схожі симптоми, синдром хронічної втоми важко діагностувати. imagepointfr/Depositphotos

Які симптоми синдрому хронічної втоми

До симптомів синдрому хронічної втоми належать:

сильна втома, яка триває щонайменше шість місяців і не зникає після відпочинку чи сну;

розлади сну;

головний біль;

біль у суглобах та м'язах;

труднощі з мисленням, увагою, концентрацією та пам'яттю.

Інші симптоми можуть включати:

проблеми із зором;

озноб;

нічну пітливість;

збільшення лімфатичних вузлів;

здуття живота та діарею;

дратівливість та тривожність;

поколювання або оніміння в ногах, руках або обличчі;

запаморочення, слабкість та непритомність.

Симптоми часто нагадують інші захворювання, наприклад, грип. Вони можуть з'являтися і зникати з часом, посилюватися або послаблюватися. Багато з цих симптомів відрізняються у кожної людини індивідуально.

Симптоми синдрому хронічної втоми погіршуються після фізичних вправ або напруженого розумового навантаження.

Симптоми слабкості та постійної втоми можуть значно ускладнювати повсякденне життя та навіть робити рутинну діяльність неможливою.

Водночас синдром хронічної втоми може викликати депресію.

Якщо ви відчуваєте симптоми депресії – обов’язково зверніться до лікаря.

Симптоми слабкості та постійної втоми можуть значно ускладнювати повсякденне життя та навіть робити рутинну діяльність неможливою. AntonLozovoy/Depositphotos

Як позбутися хронічної втоми

Мета лікування – зменшити симптоми хронічної втоми, щоб людина могла відновити свою життєдіяльність. Проте деякі люди не в змозі відновити рівень здоров'я та функцій, які вони мали до появи симптомів.

Якщо у вас з'явилися ознаки синдрому хронічної втоми – зверніться до лікаря.

Лікування синдрому хронічної втоми може включати:

зміну режиму сну;

Для цього варто регулярного прокидатися та лягати спати в один і той же час кожного дня. Водночас корисним буде не користуватися гаджетами та уникати їжі та кофеїну перед сном.

медикаментозне лікування;

Лікар може порекомендувати ліки для лікування симптомів синдрому хронічної втоми, залежно від індивідуальної потреби.

роботу з психологом чи психотерапевтом.

При одужанні та збільшенні навантаження – людина із синдромом хронічної втоми повинна бути обережною, щоб не збільшувати свою активність надмірно.

Тому корисно контролювати темп збільшення розумових і фізичних навантажень, робити перерви та чергувати фізичні та розумові завдання.