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Tabletki.ua поки не забороняють: уряд відповів на петицію щодо скандальної постанови

Олена Барсукова — 30 травня, 19:30
Tabletki.ua поки не забороняють: уряд відповів на петицію щодо скандальної постанови
Фото: NewAfrica/DEPOSITPHOTOS

Кабінет міністрів вирішив доопрацювати проєкт постанови, що передбачала заборону роботи маркетплейсів і прайс-агрегаторів, які бронюють ліки, показують їхню наявність і вартість.

Про це йдеться у відповіді на петицію, яку ініціював співзасновник сервісу Tabletki.ua Євген Муравщик.

Звернення набрало понад 30 тисяч підписів та отримало відповідь Кабміну.

"Підтримуючи електронну петицію, ураховуючи суспільний інтерес до питань, порушених в ній, повідомляю, що проєкт акта буде доопрацьований", – йдеться у відповіді на петицію.

Уряд вирішив доручити МОЗ і Держлікслужбі зібрати пропозиції щодо можливостей розміщення інформації про наявність і ціни медикаментів на різних порталах.

Нагадаємо, 18 квітня Держлікслужба опублікувала проєкт постанови, де пропонувалися зміни в правилах електронної торгівлі лікамизокрема, зобов'язання публікувати інформацію про ціни та здійснювати попереднє замовлення винятково на сайтах аптек.

Ініціатива викликала неоднозначну реакцію: багато українців підписали петицію з проханням не забороняти діяльність сервісу Tabletki.ua та аналогічних порталів.

Автор звернення Євген Муравщик заявив, що скандальна норма постанови порушує права споживачів на інформацію та призведе до подальшої монополізації аптечного ринку.

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