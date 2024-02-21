Як замовити ліки і отримати їх "Укрпоштою" – пояснюють у МОЗ

Нещодавно "Укрпошта" отримала ліцензію на торгівлю лікарськими засобами. Тепер українці зможуть замовити і забрати їх в одному з поштових відділень або замовити доставку додому, попередньо зателефонувавши до контакт-центру.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України, доставка препаратів – безкоштовна.

У МОЗ зазначили, що через "Укрпошту" можна замовити майже 10 тисяч безрецептурних медичних засобів.

Зокрема відпускатимуться ліки, які підлягають реімбурсації (система, за якою держава відшкодовує громадянам витрати на певні лікарські засоби) за програмою "Доступні ліки" для лікування:

серцево-судинних захворювань;

діабету;

хронічних хвороб дихальних шляхів;

розладів психіки, поведінки та епілепсії.

Також за рецептом можна буде отримати 515 лікарських засобів безоплатно або з невеликою доплатою.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко переконаний, що така ініціатива допоможе владнати проблему доступності ліків, адже наразі в Україні є понад 20 тисяч сіл, де немає стаціонарних аптек.

Для вирішення цього питання створили пілотний проєкт "Укрпошта.Аптека", робота якого розпочнеться на Донеччині та у деяких прикордонних районах Сумщини. У майбутньому його межі планують розширити і долучити прифронтові зони з інших областей.

Як замовити необхідні препарати?



Замовити медикаменти можна за номером 0 800 300 545 . Далі необхідно прослухати голосове меню та обрати необхідні опції.

. Далі необхідно прослухати голосове меню та обрати необхідні опції. Опісля його спакують та відправлять "Укрпоштою Експрес".

Відстежити посилку можна на сайті, у мобільному застосунку (доступна версія для IOS i Android) та через чат-бот у Фейсбук, Телеграм та Viber.

Також перед отриманням радять перевірити вміст посилки та правильність її комплектації.

Нагадаємо, на Харківщині запрацювала перша мобільна аптека. Вона працює у селах, де немає аптечних пунктів.