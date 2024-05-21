Спів може допомогти подолати розлади мовлення після інсульту – вчені

Вчені стверджують, що спів може допомогти подолати розлади мовлення після інсульту

Науковці помітили, що пацієнти з інсультом швидше відновлювали мовні навички, якщо займалися співом. Позитивний ефект пояснили збільшенням об’єму сірої речовини у ділянках, що відповідають за мову.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих в журналі eNeuro, пише Neuroscience News.

У пацієнтів з інсультом часто виникає афазія – розлад мовлення церебрального походження. Цей стан характеризується зниженою здатністю розуміти, вимовляти слова або сприймати письмову мову. Таке ускладнення виникає у 40% випадків, і відновитися вдається не всім.

Вчені з Гельсінського університету дослідили, як спів може покращити мовні навички пацієнтів після інсульту.

"Наші результати вперше демонструють, що реабілітація пацієнтів з афазією за допомогою співу базується на змінах нейропластичності, тобто пластичності мозку", – зазначає дослідник Алексі Сіхвонен з Університету Гельсінкі.

Мовна мережа охоплює ділянки кори головного мозку, які беруть участь в обробці мови та мовлення, а також шляхи білої речовини, які передають інформацію між ділянками мозку.

У дослідженні взяли участь 54 пацієнти з афазією, 28 з яких пройшли МРТ-сканування на початку та наприкінці дослідження. Науковці досліджували реабілітаційний ефект співу за допомогою хорового співу, музикотерапії та вправ зі співу у домашніх умовах.

Згідно з результатами дослідження, спів збільшив об’єм сірої речовини в мовних областях лівої лобової частки. Також це заняття покращило зв'язок в мовній мережі лівої та правої півкуль. Тому вчені дійшли висновку, що спів можна розглядати як доповнення до звичних форм реабілітації.

"Пацієнти також можуть співати разом із членами своєї сім’ї, і спів можна організувати в медичних відділеннях як групову, економічно ефективну реабілітацію", – говорить Сівонен.

Нагадаємо, раніше науковці порахували, що 43% населення планети страждає від неврологічних захворювань.