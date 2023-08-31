Жінки можуть зіткнутися з вищим ризиком інсульту після лікування безпліддя – дослідження

Жінки, які завагітніли після лікування безпліддя, мають підвищений ризик інсульту протягом року після пологів, порівняно з жінками, які завагітніли природним шляхом.

Про це свідчать результати дослідження вчених з США, опублікованого в журналі JAMA Network, пише The New York Times.

Науковці зазначають, що ризик інсульту був підвищений у перші 30 днів після пологів серед жінок, які пройшли лікування. Він лишався доволі високим впродовж першого року після пологів.

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Але сама ймовірність інсульту є доволі низькою: у США зареєстрували лише 37 госпіталізації з інсультом на 100 000 жінок, які пройшли лікування.

У дослідженні проаналізували дані 31 мільйона пацієнток, які народили у 28 штатах між 2010 і 2018 роками. Серед них було 287 813 пацієнток, які пройшли курс лікування безпліддя.

Науковці встановили, що ризик геморагічного інсульту (тобто кровотечі в мозок) був удвічі вищий серед жінок, які проходили курс лікування безпліддя, порівняно з тими, хто цього не робив.

Імовірність ішемічного інсульту, який виникає, коли припиняється кровопостачання мозку, була на 55% вищою порівняно з жінками, які завагітніли природним шляхом.

Водночас науковці не врахували низки факторів, які викликають інсульт, як от куріння, індекс маси тіла та гіпертонія.

В інтерв’ю автор статті та доктор Канде В. Анант окреслив три можливі пояснення зв’язку між інсультом і лікуванням безпліддя.

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"Ми знаємо, що жінки, які отримують лікування безпліддя, мають певні судинні ускладнення, як правило, підвищений ризик прееклампсії та відшарування плаценти", – пояснив він.

По-друге, лікування безпліддя може призвести до фізіологічних змін, додав автор дослідження. Пацієнти часто отримують велику кількість естрогену, наприклад, що може призвести до підвищення згортання крові, сильного фактора ризику інсульту.