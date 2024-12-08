Чи працює правило "5 секунд" для їжі, яка впала на підлогу? Відповідь вчених

Чи можна їсти їжу, що впала на підлогу?

Існує поширена думка, що їжа, яка впала на підлогу, не встигає заразитися мікробами протягом перших 5 секунд. Тому ніби то її можна їсти без страху, якщо встигли підняти.

Але вчені розвіяли це припущення, пише Popular Science.

У 2003 році Джилліан Кларк, студентка старших класів Чиказької вищої школи сільськогосподарських наук у США, випробувала правило 5 секунд. Вона "заразила" кишковою паличкою два типи кухонної плитки і кинула на неї желейних ведмедиків. Юна дослідниця побачила, що бактерії переходять на їжу, менше ніж за 5 секунд.

Кілька років потому дослідник харчових продуктів Пол Доусон і його студенти з Університету Клемсона в Південній Кароліні також перевірили правило 5 секунд і опублікували свої результати в Journal of Applied Microbiology. Вони кинули ковбасу на шматок плитки, забруднений Salmonella typhimurium. Понад 99% бактерій перенеслися з плитки на ковбасу лише за 5 секунд.

У 2014 році професор мікробіології Ентоні Хілтон і його студенти з Університету Астона у Великій Британії вивчали передачу кишкової палички та золотистого стафілокока. Вони провели експерименти з різноманітними типами підлоги в приміщенні (килим, ламінат і плитка) та продуктами – тостами, пастою, печивом та липкими цукерками. Час контакту коливався від 3 до 30 секунд.

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Результати свідчили: чим довше шматок їжі контактував з підлогою, тим більша ймовірність того, що він міститиме бактерії. Хілтон зазначив, що це можна було б інтерпретувати як доказ на користь правила 5 секунд, але це не було остаточним.

Тоді професор науки про харчові продукти Дональда Шаффнера з Університету Рутгерса в Нью-Джерсі вирішив провести ретельне дослідження щодо правдивості правила 5 секунд, яке згодом опублікували в журналі Applied and Environmental Microbiology.

Він зі студентами спостерігав за перенесенням бактерій на чотири різні продукти (кавун, хліб, хліб з маслом і жувальні жуйки) при падінні на чотири різні поверхні (нержавіюча сталь, керамічна плитка, дерево та килим), забруднені Enterobacter aerogenes (бактерія, що пов'язана з кишковою флорою).

Аналізуючи перенесення бактерій через 1, 5, 30 і 300 секунд, науковці виявили, що довший час контакту призводить до більшого перенесення.

Але деяке перенесення відбувається "миттєво", тобто менше ніж за 1 секунду, таким чином розвінчуючи правило 5 секунд один раз і для всіх.

"Згідно з нашими дослідженнями, кухонна підлога є одним із найшкідливіших місць у будинку. Кухня насправді гірша, ніж туалет у домі", – зауважив мікробіолог і професор вірусології в Університеті Арізони Чарльз П. Герба.

Він пояснив це тим, що на кухні завжди багато людей, а залишки їжі часто падають на підлогу, створюючи ідеальне середовище для розмноження бактерій. Хоча більшість бактерій, що ховаються на кухонній підлозі, нешкідливі (як-от Clostridium, Campylobacter, Salmonella та Escherichia), інші можуть викликати харчові отруєння.

Промивання їжі під струменем води – не дуже надійний метод, зауважують вчені. Бо не з усіх поверхонь мікроби змиваються однаково добре.

Якщо ж їжа впаде у кухонну раковину, вона також може бути заражена бактеріями, які живуть у ній.