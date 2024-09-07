За яких умов їжа, на яку сіла муха, стає небезпечною? Пояснюють учені

Зазвичай одна чи дві мухи на їжі не становлять небезпеки для здоров'я людини

Присутність однієї мухи поблизу їжі може не викликати у людей занепокоєння. Однак це не означає, що вона не є небезпечною.

Ця комаха може перенести на готові страви чи продукти патогени зі сміття, мертвих тварин чи фекалій, якими могла "поласувати" незадовго до того, пише The Washington Post.

Поширені поблизу людських помешкань кімнатні мухи не можуть кусатися та пережовувати їжу, адже їхні роти за формою нагадують губчасті соломинки. Тому для харчування ці створіння використовують спеціальну речовину, яка містить травні ферменти.

Вони відригують на потенційну їжу рідину, яка здатна частково розщеплювати продукти. Опісля комахи випивають її разом із більш придатними для вживання частинками їжі.

При цьому разом із "блювотою" мухи можуть переносити на продукти харчування хвороботворні мікроорганізми, які поглинули під час попередніх прийомів їжі.

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Дослідження демонструють, що комахи можуть поширювати бактерії, як-от кишкову паличку, сальмонелу та кампілобактер, що часто спричиняє діарею, а також віруси та паразитів.

Крім того, мухи здатні переносити понад 1 мільйон бактерій на своєму тілі – голові, шести ногах і ступнях, які мають кігті та липкі присоски на зворотному боці.

Ризик зараження хвороботворними бактеріями збільшується на харчових підприємствах, наприклад, птахофабриках.

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За словами доцентки ентомології з Університету штату Пенсільванія (США) Еріки Мехтінгер, у приміщеннях галузі птахівництва велика кількість мух має доступ до харчування курячими фекаліями. Там вони легко переносять патогени на яйця, які згодом потрапляють на полиці продуктових магазинів.

Коли мухи становлять небезпеку здоров’ю людей?

Щоб викликати захворювання, мухи мають передати на продукти харчування людей інфекційну дозу патогенів – необхідну для зараження кількість збудника.

Як пояснює експерт із хвороб, що передаються комахами, Лірік Бартоломей, кількість мікроорганізмів для інфікування людини залежить від їхнього виду.

Наприклад, 10 мікроорганізмів достатньо для шлунково-кишкової бактерії шигели, що здатна викликати шигельоз – захворювання, яке супроводжується ураженням товстої кишки, гарячки, діареї з домішками крові, слизу та гною.

Для сальмонели, як показує дослідження, знадобиться понад 50 тисяч. У випадку зараження в людини може виникнути сальмонельоз – захворювання, симптомами якого є підвищення температури, головний біль, слабкість, нездужання, біль в животі, нудота, блювання, а також діарея.

Сальмонельоз може мати легкий перебіг, але в окремих випадках пов'язане з хворобою зневоднення може становити загрозу для життя.

За словами Ліріка Бартоломея, одна чи дві мухи навряд чи здатні спричинити серйозний ризик для здоров’я людини. З-поміж усієї кількості бактерій, які переносять комахи, лише невелика частка здатна призвести до захворювання.

"Якби мухи переносили високі доси цих патогенів, хворих людей було би набагато більше", – заспокоює Лірік Бартоломей.

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Водночас, як стверджує Еріка Мехтінгер, ймовірність розмноження та збільшення потенційної шкоди для організму збільшується, якщо патогени перебувають на їжі протягом тривалого часу та за сприятливих умов.

Як вберегтися від шкоди патогенів, які переносять мухи?

Фахівці рекомендують контролювати кількість мух у помешканні. У цьому можуть допомогти захисні сітки на вікнах та дверях. Крім того, слід вчасно – до псування – виносити сміття, яке приваблює комах.

Перед початком пікніка на відкритому повітрі можна розмістити пастки, як-от липучки чи спреї від комах.

Також слід відганяти тих мух, які намагаються сісти на посуд із продуктами харчування чи готовими стравами.

Нагадаємо, науковці з’ясували, що плодові мушки літають не безцільно, а застосовують цілеспрямовану стратегію, підіймаючись за вітром.