"Рідка біопсія". Вчені створили аналіз крові, який передбачає ризик повернення раку молочної залози

Науковці розробили новий аналіз крові, який може передбачити ризик повернення раку молочної залози за три роки до того, як будь-яка пухлина з’явиться під час сканування.

Його називають "неймовірно захопливим" проривом, який може допомогти більшій кількості жінок перемогти хворобу назавжди, пише The Guardian.

Ультрачутлива рідинна біопсія працює шляхом виявлення циркулюючої ДНК пухлини (ctDNA), яку виділяють у кров ракові клітини.

"Клітини раку молочної залози можуть залишатися в організмі після операції та інших методів лікування, але цих клітин може бути так мало, що їх неможливо виявити під час подальшого сканування.

Ці клітини можуть спричинити рецидив раку молочної залози через багато років після первинного лікування", – каже Ісаак Гарсіа-Мурільяс, провідний автор дослідження з Інституту дослідження раку (ICR) у Лондоні.

Тест виявляє мізерну кількість ДНК раку в крові. Результати випробувань показують, що він настільки чутливий, що може точно передбачити ризик повернення раку за місяці чи навіть роки до того, як почнуть з’являтися звичайні ознаки чи симптоми.

Щорічно рак молочної залози діагностують у понад 2 мільйонів жінок. Хоча за останні десятиліття лікування цієї недуги стало більш ефективним, онкологія нерідко повертається на пізніх стадіях.

Але дослідження, представлене на щорічній зустрічі Американського товариства клінічної онкології в Чикаго, показало, що персоналізована рідка біопсія може стати способом раннього виявлення повернення раку.

Результати випробувань тестів, оприлюднені на найбільшій у світі онкологічній конференції, свідчать, що вони можуть допомогти виявити, які жінки потребують профілактичної терапії, а яких пацієнтів можна позбавити від неї.

У ході дослідження науковці з центру Breast Cancer Now Toby Robins у Лондоні змогли ідентифікувати кожного пацієнта, в якого пізніше стався рецидив. Середній час до рецидиву становив 15 місяців, а найдовший – 41 місяць.

Дослідники проаналізували кров 78 пацієнтів з різними типами раку грудей. Новий тест правильно вказав на високий ризик рецидиву у всіх 11 пацієнтів, у яких стався рецидив протягом п’ятирічного дослідження.

Усі 60 жінок, у яких тест не виявив ctDNA, не рецидивували – тобто не було хибно негативних результатів. Ще у трьох пацієнтів була виявлена ​​ctDNA, але подальші тести показали, що вона зникла. Щодо ще чотирьох пацієнтів Інститут дослідження раку не надав повних даних.

"Раннє виявлення є однією з наших найкращих видів зброї проти раку молочної залози, і ці перші результати, які свідчать про те, що тести можуть виявити ознаки рецидиву протягом року до появи симптомів, є неймовірно захоплюючими", – каже Саймон Вінсент, директор з досліджень у Breast Cancer Now.

Хоча це дослідження все ще перебуває на початкових стадіях, раннє виявлення рецидиву раку молочної залози означає, що лікування з більшою ймовірністю знищить онкологію і зупинить її поширення на інші частини тіла.

"Рак молочної залози набагато легше лікувати, перш ніж він пошириться на інші частини тіла, тому життєво важливо мати можливість якомога раніше виявити ознаки рецидиву, щоб дати людям найкраще шанс на виживання", – зазначає професор Крістіан Хелін, виконавчий директор ICR.

Експерти сподіваються, що отримані результати дозволять розробити стратегію, згідно з якою лікування можна розпочати набагато раніше.