Багатообіцяючий крок: вчені створили "дешевий і швидкий" тест на рак простати

Вчені винайшли новий метод діагностики раку передміхурової залози в чоловіків. Тест слини, ймовірно, допоможе виявляти онкологію на ранніх стадіях.

Його створили дослідники з Інституту дослідження раку у Великій Британії і фонду Royal Marsden NHS, повідомляє The Telegraph та The Guardian.

За словами науковців, новий тест більш точно, ніж стандартний аналіз крові, визначає за ДНК у слині ризики раку простати у чоловіків. Метод розробили після вивчення генетичних даних сотень тисяч чоловіків. Оцінка базується на 130 генетичних варіаціях коду ДНК, які пов’язані з раком передміхурової залози.

"Завдяки цьому тесту можна було б змінити уявлення про рак передміхурової залози. Ми показали, що простий, дешевий тест слини є ефективним інструментом для раннього виявлення раку", – сказала Рос Ілес, професорка онкогенетики в Інституті дослідження раку.

Інструмент діагностики випробували на понад шести тисячах європейців у віці від 55 до 69 років, коли зростає ризик захворіти на рак простати.

Науковці виявили, що аналіз слизи давав менше хибнопозитивних результатів і частіше правильно визначав рак, ніж аналіз крові. Також новий тест точно ідентифікував чоловіків з злоякісними новоутвореннями в передміхуровій залозі, які не виявили за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Крім того, вчені кажуть, що дослідження слини у такий спосіб здатне діагностувати рак у людей, які не мають симптомів захворювання.

"Ракові захворювання, виявлені на ранній стадії, з більшою ймовірністю будуть виліковними. Нам терміново потрібен покращений тест для виявлення захворювання.

Це дослідження є багатообіцяючим кроком до цієї мети, і воно підкреслює роль, яку генетичне тестування може відіграти у порятунку життів", – оцінює потенціал розробки виконавчий директор Інституту дослідження раку, професор Крістіан Хелін.

Результати дослідження представлять на щорічній конференції Американського товариства клінічної онкології (ASCO), яку проводять з 31 травня по 2 червня.

За даними Міжнародного фонду дослідження раку (WCRF International), рак простати – друга за поширеністю причина смерті чоловіків в усьому світі. У 2020 році понад 1,4 мільйона осіб було діагностовано онкологію передміхурової залози.

Хоча за останні 50 років показники виживання зросли втричі – до приблизно 85%, прогнози показують, що кількість випадків щорічного діагностування онкології до 2040 року може подвоїтися до майже трьох мільйонів.

Раніше ми розповідали про новий підхід до терапії раку простати, який не має побічних ефектів та не провокує появу нових ракових клітин.