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Уряд розширив спектр послуг із лікування безпліддя, які покриватиме Програма медгарантій

Ірина Батюк — 31 серпня, 12:59
Уряд розширив спектр послуг із лікування безпліддя, які покриватиме Програма медгарантій
Відтепер гарантій держава сплачуватиме майже 85 тисяч гривень за одного пацієнта.
Фото: vchalup2/Depositphotos

Кабінет міністрів розширив перелік послуг та актуалізував тарифи на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення in vitro).

Відтепер за один повний цикл штучного запліднення в рамках Програми медичних гарантій держава сплачуватиме майже 85 тисяч гривень за одного пацієнта.

Про це повідомляють пресслужба КМУ та постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Лікування безпліддя та забезпечення доступу до сучасних медичних послуг у сфері репродуктивного здоров’я є одним із пріоритетних для держави напрямів.

Відповідно, перегляд тарифів на пакет медичних послуг "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення in vitro)" є необхідним кроком з огляду на зростання витрат на реалізацію окремих етапів лікування", – пояснюють в уряді.

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Зокрема, змінилася вартість на передімплантаційне генетичне тестування хромосомних захворювань ембріонів, що є важливим фактором для отримання позитивних результатів.

Також для більш якісного виконання всіх етапів лікування розширено перелік необхідних послуг, а саме:

  • кріозаморозки статевих клітин (ооцитів, яйцеклітин, ембріонів);
  • кріозберігання статевих клітин (ооцитів, яйцеклітин, ембріонів);
  • доімплантаційний генетичний скринінг.

Крім цього, перелік лікарських засобів, необхідних для лікування безпліддя, доповнено 25 новими позиціями.

У пресслужбі КМУ зазначають, що, за даними ЕСОЗ, із початку 2024 року послуги з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій безоплатно отримали вже 346 українок, з них 130 – завагітніли.

Перелік закладів охорони здоров'я, які уклали договори з НСЗУ за цим пакетом послуг, можна знайти на сайті НСЗУ. У ньому – 18 медцентрів з 8 областей України: Київської, Львівської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської, Рівненської та Чернівецької.

Нагадаємо, Національна служба здоров’я запустила дашборд "Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій". На ньому можна знайти актуальну інформацію про медзаклади, в яких можна отримати необхідні послуги.

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