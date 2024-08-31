Уряд розширив спектр послуг із лікування безпліддя, які покриватиме Програма медгарантій

Відтепер гарантій держава сплачуватиме майже 85 тисяч гривень за одного пацієнта.

Кабінет міністрів розширив перелік послуг та актуалізував тарифи на лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення in vitro).

Відтепер за один повний цикл штучного запліднення в рамках Програми медичних гарантій держава сплачуватиме майже 85 тисяч гривень за одного пацієнта.

Про це повідомляють пресслужба КМУ та постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Лікування безпліддя та забезпечення доступу до сучасних медичних послуг у сфері репродуктивного здоров’я є одним із пріоритетних для держави напрямів.

Відповідно, перегляд тарифів на пакет медичних послуг "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення in vitro)" є необхідним кроком з огляду на зростання витрат на реалізацію окремих етапів лікування", – пояснюють в уряді.

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Зокрема, змінилася вартість на передімплантаційне генетичне тестування хромосомних захворювань ембріонів, що є важливим фактором для отримання позитивних результатів.

Також для більш якісного виконання всіх етапів лікування розширено перелік необхідних послуг, а саме:

кріозаморозки статевих клітин (ооцитів, яйцеклітин, ембріонів);

кріозберігання статевих клітин (ооцитів, яйцеклітин, ембріонів);

доімплантаційний генетичний скринінг.

Крім цього, перелік лікарських засобів, необхідних для лікування безпліддя, доповнено 25 новими позиціями.

У пресслужбі КМУ зазначають, що, за даними ЕСОЗ, із початку 2024 року послуги з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій безоплатно отримали вже 346 українок, з них 130 – завагітніли.

Перелік закладів охорони здоров'я, які уклали договори з НСЗУ за цим пакетом послуг, можна знайти на сайті НСЗУ. У ньому – 18 медцентрів з 8 областей України: Київської, Львівської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської, Рівненської та Чернівецької.

Нагадаємо, Національна служба здоров’я запустила дашборд "Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій". На ньому можна знайти актуальну інформацію про медзаклади, в яких можна отримати необхідні послуги.