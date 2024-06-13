У травні 16 українців госпіталізували з ботулізмом: це сталося після вживання домашньої продукції

Протягом травня в Україні 16 людей потрапили до лікарень із діагнозом ботулізм.

Ймовірною причиною хвороби стали продукти домашнього виробництва, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Випадки ботулізму зафіксували у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій областях та у Києві.

Найімовірнішим джерелом інфекції в усіх випадках стали продукти домашнього виготовлення – паштети, вʼялена риба та мʼясо.

Пацієнти отримали необхідну медичну допомогу. 14 з них ввели протиботулічну сироватку, яка наразі є у всіх областях.

Ботулізм – це важке харчове отруєння, яке спричиняє токсин, що продукується бактерією Clostridium botulinum у м’ясних, рибних, грибних чи овочевих консервах, виготовлених в домашніх умовах, в’яленому м’ясі чи рибі, у будь-яких м’ясних виробах (ковбаси, шинки) тощо.

Через 12-36 годин після потрапляння токсину в організм, у людини з’являються такі симптоми:

м’язова слабкість (важко рухатися, говорити, дихати);

сильно виражена сухість у роті;

нечіткий зір або двоїння предметів.

Ботулінічний токсин блокує сигнал до скорочення м’язів і викликає їхній параліч. У разі повного паралічу дихання людина може померти.

Токсин, який викликає ботулізм, ніяк не змінює зовнішній вигляд та смак продуктів. Вакуумне пакування також не дає гарантії безпеки.

"Тому важливо вживати у їжу тільки сертифіковану продукцію, виготовлену згідно з санітарними вимогами. Зберігати чи перевозити ковбаси, шинку, вуджену рибу тощо треба лише в холодильнику. У разі підозри на ботулізм – негайно звертайтеся до лікаря!" – наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, у 2023 році у Туреччині стався спалах ботулізму, який могла спричинити процедура для схуднення.