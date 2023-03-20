У Туреччині стався спалах ботулізму, який могла спричинити процедура для схуднення

У Туреччині зафіксували спалах отруєння ботулінічним токсином серед людей, які проходили медичну процедуру для схуднення.

Усі пацієнти з ботулізмом отримали ін’єкцію ботулотоксину типу А у стінку шлунка в період з 22 лютого по 1 березня 2023 року, йдеться у звіті Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Щонайменше 60 випадків захворювання пов'язують з відвідуванням приватної лікарні у Стамбулі, ще три – медзакладу в Ізмірі, пише Science Alert.

Наразі у Європі зареєстровано 67 випадків ботулізму: 53 з них – в Туреччині, 12 – у Німеччині, і по одному в Австрії та Швейцарії.

Смертельних випадків наразі не зафіксовано, але декого з хворих госпіталізували до відділень інтенсивної терапії.

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Ботулізм – це паралітична хвороба, спричинена бактерією Clostridium botulinum, яка розмножується у безкисневому середовищі.

У легких випадках отруєння може викликати роздвоєння або помутніння в очах, невиразність мови, нудоту або діарею. Більш важке отруєння може призвести до зупинки дихання, що призводить до смерті у 5-10% випадків.

Ботулінічний токсин типу А (у народі названий "ботоксом") – лікарський засіб біологічного походження, який зазвичай асоціюється з косметичними процедурами проти зморшок. Його також використовують у лікуванні різних хвороб, як-от гіпергідрозу.

На початку 2000-х років після низки досліджень ін'єкції BTX-A у стінку шлунка почали використовувати для уповільнення травлення та продовження відчуття ситості.

Все більше клінік по всьому світу пропонують цю процедуру під назвою "ботокс шлунка" або "шлунковий ботокс". Утім, "ботокс шлунка" може бути небезпечним, оскільки правильну дозу препарату важко розрахувати.

Навіть у руках кваліфікованого лікаря препарати "ботоксу" становлять значний ризик для здоров'я пацієнта, якщо вони неліцензовані або підробні.

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Турецька влада стверджує, що препарати, які використовувалися для лікування, мали ліцензію, але не були схвалені для використання у цій процедурі.

Наразі у двох клініках триває розслідування, їхня робота призупинена.

ECDC закликає всіх, хто подорожував до Стамбула чи Ізміра заради "ботоксу шлунка", звернутися до лікаря – особливо за наявності таких симптомів, як загальна слабкість, труднощі з диханням або ковтанням.

Пацієнтам, які постраждали від впливу паралізуючого токсину, можуть знадобитися місяці для повного одужання.

"Спалах ботулізму, спричинений підробленим препаратом BTX-A в Єгипті у 2017 році, призвів до госпіталізації щонайменше п'яти осіб. Навіть після лікування антитоксинами пацієнтам знадобилося до 12 тижнів, щоб повністю одужати", – наголошують у Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань.