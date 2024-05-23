Що провокує появу психічних розладів? Вчені знайшли ще одну відповідь – у ДНК

Давні віруси у фрагментах ДНК можуть провокувати психічні розлади

Вчені виявили, що давні вірусні інфекції залишили сліди у фрагментах ДНК, які активуються в мозку і можуть впливати на схильність до психічних розладів, як-от шизофренія, біполярний розлад та депресія.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Communications, пише MedicalXpress.

Науковці з Королівського коледжу у Лондоні проаналізували дані зі зразків мозку після розтину 800 осіб: як з психічними розладами, так і без. Вони виявили, що певні генетичні варіанти ризику, пов'язані з психічними розладами, впливають на активізацію Human Endogenous Retroviruses (HERVs) – фрагментів ДНК, що залишилися від стародавніх вірусних інфекцій.

Раніше вважалося, що ці "викопні віруси" є просто сміттєвими (некодуючими) ДНК, які не виконують важливої функції в організмі. Проте нове дослідження показує, що вони можуть мати вплив на мозок.

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"Це дослідження свідчить про те, що стародавні вірусні інфекції можуть відігравати певну роль у розвитку психічних розладів. Ці знання можуть допомогти розробити нові методи лікування та діагностики психічних розладів", – зазначив співавтор дослідження Тімоті Пауелл.

Вчені вважають, що HERVs можуть впливати на роботу мозку кількома способами:

стимулювати запальні реакції, що може призвести до пошкодження нервових клітин;

порушувати функцію нейротрансмітерів – речовинами, які відповідають за передачу сигналів між нервовими клітинами;

активувати інші гени, що також можуть впливати на психічне здоров'я.

стимулювати запальні реакції, що може призвести до пошкодження нервових клітин;

порушувати функцію нейротрансмітерів – речовинами, які відповідають за передачу сигналів між нервовими клітинами;

активувати інші гени, що також можуть впливати на психічне здоров'я.

На думку вчених, подальші дослідження цих фрагментів ДНК та їхньої ролі в розвитку психічних розладів можуть покращити розуміння процесів появи цих захворювань та нових методів їх лікування.

"Ми знаємо, що психічні розлади мають значний генетичний компонент. У нашому дослідженні ми змогли виявити п'ять ДНК-послідовностей, які мають стосунок до психічних захворювань", – заявив автор дослідження Родріго Дуарте.

На думку співавтора дослідження Дугласа Ніксона, ширше знання про давні віруси й гени, пов'язані з психічними розладами, має потенціал "зробити революцію" в дослідженнях в галузі психічного здоров'я і виявити нові способи лікування або діагностики цих станів.

Нагадаємо, науковці виявили, що зміни клімату, зокрема підвищення температури повітря та вологості, спричиняють комплексні несприятливі наслідки для осіб, які мають неврологічні та психічні захворювання.

Раніше ми розповідали, які психічні розлади найбільш поширені у старшому віці.