Екстрена пересадка та принцип "доміно": Рада ухвалила за основу зміни до законів про трансплантацію

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону №9558, який передбачає удосконалення організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації.

Про це повідомив народний народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 252 парламентарія.

Проєктом закону передбачається введення та закріплення статусу Національного трансплантологічного комітету. Зазначається, що запровадження такого органу дозволить упорядкувати та координувати діяльність у сфері трансплантації органів, тканин та клітин на національному рівні.

Які ще зміни будуть у сфері трансплантації

Відтепер в Україні буде статус "екстреної трансплантації" за медичними показами. Тобто введуть оцінку за сукупністю медичних показників, які встановлюватиме медичний консиліум. Це допоможе забезпечити потребу в органах пацієнтів, які потребують термінової трансплантації.

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"Включення трансплантації за принципом "доміно" дозволить виконувати складні операції, як-от пересадку органа від одного пацієнта до іншого в рамках однієї процедури. Це допоможе оптимізувати розподіл органів та збільшить можливість для пацієнтів отримати необхідний орган у найкоротший строк", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Є категорія людей, які не можуть бути донорами. Тобто їхні анатомічні матеріали не можуть використовувати для трансплантації або виготовлення біоімплантів:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, визнані недієздатними;

невстановлені особи;

особи, що загинули внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур;

особи із складових Сил оборони та сил безпеки, які загинули при виконанні своїх обов’язків через ушкодження внаслідок бойових дій в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Також законопроєкт надає змогу ефективніше перевіряти інформацію про серйозні несприятливі випадки та реакції (або підозру на них) у сфері трансплантації органів, тканин та клітин, скарг або звернень лікарень, які надають меддопомогу методом трансплантації, щодо:

присвоєння статусу екстреності трансплантації реципієнтам,

визначення придатності анатомічних матеріалів для трансплантації,

вилучення анатомічних матеріалів.

Окрім того, визначається, що реімбурсація лікарських засобів для лікування осіб у посттрансплантаційний періоді здійснюється поза межами пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.