Прості фізичні вправи можуть бути ефективними при лікуванні депресії – дослідження

Під час лікування депресії фізичні вправи можуть мати вирішальне значення для покращення самопочуття. Їхню дієвість науковці порівнюють із ефективністю терапії.

"Жоден із цих методів лікування не є чародійним. Але, враховуючи те, наскільки виснажливою є депресія, майже всім пацієнтам слід пропонувати як фізичні вправи, так і терапію", – каже Майкл Нотел, старший викладач Школи психології Університету Квінсленда в Австралії.

Він – один з авторів нового дослідження про зв'язок депресії та фізичних навантажень, опублікованого в BMJ.

Майкл Нотел разом з колегами проаналізували дані 218 досліджень, в яких взяли участь понад 14 тисяч людей, і дійшли висновку, що ходьба, біг, йога, аеробні вправи та силові тренування при лікуванні депресії мають такі ж переваги, як терапія, пише CNN.

Дослідження засвідчило, що більша кількість фізичних вправ і вища інтенсивність тренувань мають кращий ефект на ментальне здоров'я людини. Однак вчені уточнюють: це не означає, що всім потрібно починати тренуватися як професійні спортсмени.

"Не важливо, скільки разів на тиждень люди займалися фізичними вправами і скільки часу тривали їхні тренування. Найбільший вплив мала інтенсивність їхніх вправ", – кажуть вчені.

Однак вони наголошують: на покращення самопочуття людей із депресією має вплив навіть ходьба, адже будь-які вправи є кращими, ніж жодні.

"Спочатку ми думали, що тим, хто страждає на депресію, потрібно послабити програму. Але згодом виявили, що набагато краще мати чітку систему викликів, яка принаймні трохи підштовхуватиме", – пояснює Майкл Нотел.

Багатьом людям і так важко знайти мотивацію для спорту, а під час депресії почати заняття ще важче.

Тому вчені радять таким особам знайти когось, хто підштовхуватиме вас до активності: приєднатися до фітнес-групи, знайти собі тренера або попросити кохану людину піти з вами на прогулянку.

"Якщо ви зробите кілька кроків на шляху до здобуття підтримки, ви підвищите ймовірність того, що ви продовжите заняття", – сказав він.

Якою б не була фізична активність (силові чи кардіо тренування, ходьба, йога), вона повинна бути приємною для людини. Це мотивуватиме її продовжувати заняття.

Дослідження 2015 року свідчить: що більше задоволення від тренування отримує людина, то впевненіше вона долає перешкоди, а отже краще дотримується режиму.

"Депресія вражає до 25% людей. Вона шкодить їхньому добробуту більше, ніж борги, розлучення чи діабет.

Будьте добрими до себе, робіть вправи максимально простими та привабливими, і дбайте про своє фізичне і ментальне здоров'я", – каже доктор Майкл Нотел.