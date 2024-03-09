"Здатна творити дива": вчені пояснили, як щоденна ходьба впливає на здоров’я серця

Якщо щодня долати 9-10 тисяч кроків, можна зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань (на 21%) і ймовірність передчасної смерті (на 39%). Ходьба допомагає нормалізувати кров’яний тиск.

Про це йдеться новому дослідженні, опублікованому в науковому журналі British Journal of Sports Medicine, пише CNN.

Вчені досліджували вплив сидячого способу життя, використовуючи дані 72 тисяч людей, які раніше брали участь в проєкті UK Biobank. У його межах відстежували стан здоров’я понад півмільйона британців, яким на момент початку експерименту було від 40 до 69 років. Він тривав щонайменше десятиліття.

Для нового дослідження учасники протягом семи днів носили на зап'ясті трекери активності. Ці пристрої відстежували щоденну кількість кроків і час, проведений у сидячому чи лежачому положенні (за винятком сну).

Людей, які проводили сидячи більше десяти годин на день, зараховували до групи високого рівня ризику, а тих, хто сидів менше 10, 5 годин – низького рівня.

Протягом семи років дослідники слідкували за здоров’ям учасників, а також перевіряли записи про їхні госпіталізації та смерті.

Вони виявили, що для людей з низьким і високим рівнями ризику будь-яка денна кількість кроків (більше двох тисяч), зменшує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань або передчасної смерті.

Водночас найбільшу користь отримували люди, які долали 9-10 тисяч кроків на день.

Лікар-кардіолог Ендрю Фріман каже, що “щоденна ходьба здатна творити дива”.

“Фізичні вправи мають низку переваг. Вони справді випробовують і навантажують серцево-судинну систему. А серце – це м'яз, і щоб стати здоровим, його потрібно тренувати.

Ходьба допомагає спалювати калорії, підтримувати вагу в нормі та нормалізує кров’яний тиск. З цим і пов’язують переваги ходьби для серцево-судинної системи”, – пояснює Фріман.

Дослідники зауважують, що щоденна ходьба не є "панацеєю" для людей, які ведуть малорухливий спосіб життя, і не зможе повністю нівелювати його негативних наслідків.

"Однак наше дослідження – важливе повідомлення для громадськості, що будь-який рух має значення. Люди можуть і повинні намагатися компенсувати наслідки сидячого способу життя для здоров'я, збільшуючи кількість щоденних кроків", – зазначив Метью Ахмаді, провідний автор дослідження і науковий співробітник Центру Чарльза Перкінса при Сіднейському університеті в Австралії.

Раніше ми розповідали, що жінки та чоловіки отримують користь по-різному від однакової кількості фізичних вправ.