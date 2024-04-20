Предіабетичний стан: що варто знати, аби не проґавити захворювання

У здорової людини норма рівня цукру становить до 6,0 ммоль/л включно, вищі показники можуть свідчити про предіабет.

Предіабетом називають стан, за якого рівень цукру в крові людини є підвищеним, але ще не достатнім для діагностики цукрового діабету. Міністерство охорони здоров’я України розповіло, які показники крові можуть про це свідчити та як попередити захворювання.

У відомстві пояснили, що предіабет, який характеризується вищим за нормальним рівнем цукру, не є повноцінним діагнозом. Цей термін використовують як відповідник медичним визначенням "порушення глікемії натщесерце" та "порушення толерантності вуглеводів".

Відповідно до критеріїв МОЗ, норма цукру у венозній крові здорової людини становить до 6,0 ммоль/л включно.

Якщо цей показник коливається від 6,1 до 7 ммоль/л – лікар може діагностувати порушення глікемії натщесерце. Рівень у межах від 7,8 до 11,1 ммоль/л у разі вимірювання цукру після їди або проведення глюкозотолерантного тесту свідчить про порушення толерантності до вуглеводів.

На показник рівня цукру в крові впливають такі фактори:

спосіб життя (незбалансоване харчування, низька фізична активність, дефіцит сну);

спадковість (наявність діабету в близьких родичів);

супутні захворювання (ендокринні, серцево-судинні та інші);

вживання деяких медикаментів;

стрес.

На стан організму варто звернути увагу, якщо:

відчуття голоду і спраги настають частіше, ніж раніше;

незвично багаторазові позиви в туалет;

наявність надмірної ваги або ожиріння;

зменшення продуктивності;

загоєння ран відбувається повільніше, ніж раніше.

Поширеними є випадки, коли згадані симптоми не є вираженими, а про підвищений рівень цукру пацієнти дізнаються під час щорічного відвідування лікаря чи обстеження при супутньому захворюванні. Саме тому в МОЗ наголошують на важливості планової перевірки стану здоров’я – вона допомагає виявити захворювання вчасно.

Як запобігти переходу предіабету в більш загрозливі стани?

Збалансоване харчування, зокрема, може повернути рівень цукру до рівня норми. Kseniya Ovchinnikova/Getty Images

Найбільш дієвим кроком до покращення стану здоров’я при предіабеті є зміна способу життя, що включає:

перехід до збалансованого харчування;

щоденну фізичну активність;

здоровий сон (більше 7 годин на добу);

відмову від куріння та вживання алкоголю.

Якщо корекції способу життя виявляється недостатньо, щоб понизити рівень цукру у крові, лікар може призначити додаткові препарати.

Визначити схильність до предіабетичного стану можна за допомогою Фінської шкали ризику.

Раніше ми писали про те, що люди з предіабетним станом можуть запобігти розвитку захворювання за допомогою дієти.