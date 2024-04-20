Предіабетичний стан: що варто знати, аби не проґавити захворювання
Предіабетом називають стан, за якого рівень цукру в крові людини є підвищеним, але ще не достатнім для діагностики цукрового діабету. Міністерство охорони здоров’я України розповіло, які показники крові можуть про це свідчити та як попередити захворювання.
У відомстві пояснили, що предіабет, який характеризується вищим за нормальним рівнем цукру, не є повноцінним діагнозом. Цей термін використовують як відповідник медичним визначенням "порушення глікемії натщесерце" та "порушення толерантності вуглеводів".
Відповідно до критеріїв МОЗ, норма цукру у венозній крові здорової людини становить до 6,0 ммоль/л включно.
Якщо цей показник коливається від 6,1 до 7 ммоль/л – лікар може діагностувати порушення глікемії натщесерце. Рівень у межах від 7,8 до 11,1 ммоль/л у разі вимірювання цукру після їди або проведення глюкозотолерантного тесту свідчить про порушення толерантності до вуглеводів.
На показник рівня цукру в крові впливають такі фактори:
- спосіб життя (незбалансоване харчування, низька фізична активність, дефіцит сну);
- спадковість (наявність діабету в близьких родичів);
- супутні захворювання (ендокринні, серцево-судинні та інші);
- вживання деяких медикаментів;
- стрес.
На стан організму варто звернути увагу, якщо:
- відчуття голоду і спраги настають частіше, ніж раніше;
- незвично багаторазові позиви в туалет;
- наявність надмірної ваги або ожиріння;
- зменшення продуктивності;
- загоєння ран відбувається повільніше, ніж раніше.
Поширеними є випадки, коли згадані симптоми не є вираженими, а про підвищений рівень цукру пацієнти дізнаються під час щорічного відвідування лікаря чи обстеження при супутньому захворюванні. Саме тому в МОЗ наголошують на важливості планової перевірки стану здоров’я – вона допомагає виявити захворювання вчасно.
Як запобігти переходу предіабету в більш загрозливі стани?
Найбільш дієвим кроком до покращення стану здоров’я при предіабеті є зміна способу життя, що включає:
- перехід до збалансованого харчування;
- щоденну фізичну активність;
- здоровий сон (більше 7 годин на добу);
- відмову від куріння та вживання алкоголю.
Якщо корекції способу життя виявляється недостатньо, щоб понизити рівень цукру у крові, лікар може призначити додаткові препарати.
Визначити схильність до предіабетичного стану можна за допомогою Фінської шкали ризику.
Раніше ми писали про те, що люди з предіабетним станом можуть запобігти розвитку захворювання за допомогою дієти.