Понад пів мільйона українців захворіли на діабет у 2023 році – МОЗ

У 2023 році понад 531 тисячі людей в Україні діагностували цукровий діабет. Минулого року їхня кількість була меншою – майже 490 тисяч.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Цукровий діабет – це хронічна хвороба, за якої підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін.

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14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, який є третім за поширеністю захворюванням в Україні (після серцево-судинних та онкологічних).

За 2023 рік в Україні діагностували діабет більш ніж у пів мільйона людей. Фото: Kruchenkova/Depositphotos

Через цукровий діабет ІІ типу у Європі передчасно помирає понад 1 мільйон людей.

Це захворювання є основною причиною ниркової недостатності, підвищує ризик виникнення виразок на ногах, їх інфікування та ампутації. Також діабет викликає 1% випадків сліпоти. У людей із цим захворюванням у 2-3 рази вищий ризик розвитку інфаркту та інсульту.

За програмою "Доступні ліки" українці можуть отримати 72 препарати інсуліну. З початку 2023 року НСЗУ виплатила понад 1,5 мільярда гривень за програмою реімбурсації. Наразі лікарі вже виписали понад 1,1 мільйона рецептів на інсуліни.

Також із жовтня цього року пацієнти з цукровим діабетом І типу почали отримувати тест-смужки для глюкометрів. Це відбувається безплатно або з невеликою доплатою – в залежності від бренду. Доступні 23 види тест-смужок, на які вже виписали понад 3,3 тисячі рецептів.

Крім того, передбачена низка інших безплатних послуг для хворих на діабет:

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загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

перевірка рівня глюкози в крові;

перевірка загального рівня холестерину.

В зоні ризику захворювання на діабет люди:

з надлишковою вагою;

старші за 45 років;

мають випадки захворювання на діабет або серцево-судинні хвороби у сім’ї;

страждають на високий кров’яний тиск;

ведуть малорухливий спосіб життя.

Щоб запобігти появі цукрового діабету, треба:

досягти нормальної ваги або підтримувати її;

бути фізично активним не менш ніж 150 хвилин на тиждень;

правильно харчуватися – менше цукру та насичених жирів;

не курити;

не вживати алкоголь.

Нагадаємо, дослідження показало, що зловживання сіллю підвищує ризик виникнення діабету 2-го типу.