Понад пів мільйона українців захворіли на діабет у 2023 році – МОЗ

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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14 листопада 2023

У 2023 році понад 531 тисячі людей в Україні діагностували цукровий діабет. Минулого року їхня кількість була меншою – майже 490 тисяч. 

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я. 

Цукровий діабет – це хронічна хвороба, за якої підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін.  

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14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, який є третім за поширеністю захворюванням в Україні (після серцево-судинних та онкологічних).

За 2023 рік в Україні діагностували діабет більш ніж у пів мільйона людей. Фото: Kruchenkova/Depositphotos

Через цукровий діабет ІІ типу у Європі передчасно помирає понад 1 мільйон людей.

Це захворювання є основною причиною ниркової недостатності, підвищує ризик виникнення виразок на ногах, їх інфікування та ампутації. Також діабет викликає 1% випадків сліпоти. У людей із цим захворюванням у 2-3 рази вищий ризик розвитку інфаркту та інсульту.

За програмою "Доступні ліки" українці можуть отримати 72 препарати інсуліну. З початку 2023 року НСЗУ виплатила понад 1,5 мільярда гривень за програмою реімбурсації. Наразі лікарі вже виписали понад 1,1 мільйона рецептів на інсуліни.

Також із жовтня цього року пацієнти з цукровим діабетом І типу почали отримувати тест-смужки для глюкометрів. Це відбувається безплатно або з невеликою доплатою – в залежності від бренду. Доступні 23 види тест-смужок, на які вже виписали понад 3,3 тисячі рецептів.

Крім того, передбачена низка інших безплатних послуг для хворих на діабет:

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  • загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
  • перевірка рівня глюкози в крові;
  • перевірка загального рівня холестерину.

В зоні ризику захворювання на діабет люди:

  • з надлишковою вагою;
  • старші за 45 років;
  • мають випадки захворювання на діабет або серцево-судинні хвороби у сім’ї;
  • страждають на високий кров’яний тиск;
  • ведуть малорухливий спосіб життя.

Щоб запобігти появі цукрового діабету, треба:

  • досягти нормальної ваги або підтримувати її;
  • бути фізично активним не менш ніж 150 хвилин на тиждень;
  • правильно харчуватися – менше цукру та насичених жирів;
  • не курити;
  • не вживати алкоголь.

Нагадаємо, дослідження показало, що зловживання сіллю підвищує ризик виникнення діабету 2-го типу.

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